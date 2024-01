Le CSP officialise son rapprochement avec le club féminin de Limoges, le LABC

Après un partenariat signé en mairie en juillet 2022, le Limoges CSP et le Limoges ABC ont officialisé leur rapprochement ce jeudi. Les deux clubs limougeauds annoncent vouloir « concrétiser cette vision partagée d’un avenir commun et viser ensemble la performance sportive de haut niveau ».

Si le CSP et le LABC, pensionnaire de NF1, garderont chacun une gouvernance propre, le Cercle Saint-Pierre ne cache pas son ambition de section féminine à terme. En attendant, si le communiqué reste assez flou sur la finalité de l’engagement, ils mettront leurs moyens en commun. De quoi notamment permettre au Limoges ABC d’aller toucher des partenaires que le club ne pourrait pas se permettre en temps normal. « Cette initiative repose principalement sur des fondements solides de mutualisation des ressources et des moyens », écrivent les entités limougeaudes. « En unissant leurs forces, tant humaines que financières ou en termes d’infrastructures, leur volonté est de créer une synergie qui propulsera ces deux entités vers de nouveaux sommets, à la fois sur le plan féminin et masculine. »

Ce rapprochement sera concrétisé le 10 février par une journée 100% basket à Beaublanc. En lever de rideau du match de Betclic ÉLITE face à la JDA Dijon, le Limoges ABC recevra les jeunes du Pôle France dans un environnement autrement plus prestigieux que son habituelle salle des Sœurs de la Rivière (887 places). Avant d’investir le nouveau Beaublanc à terme ?

Les réactions

Céline Forte (propriétaire du Limoges CSP) : « À notre reprise du club en 2019, nous avions en tête deux axes prioritaires de développement pour le club : la formation ainsi qu’une section féminine. En tant qu’ancienne joueuse, j’avais personnellement à cœur de faire rayonner le basket féminin sur notre territoire et le rêve de voir ou plutôt revoir un jour des joueuses porter le maillot du CSP. Mais pas à n’importe quel prix. Pour moi, il était essentiel de s’associer au LABC, club féminin emblématique de la région et pour lequel j’ai une affection particulière, pour continuer d’écrire l’histoire ensemble et faire rayonner notre Ville dans le monde du basket. »

Franck Butter (vice-président du CSP) : « Je suis satisfait que cette « fusion » puisse voir le jour. Je remercie l’ensemble des personnes ayant travaillé sur ce projet et plus particulièrement les Présidents ayant permis ce rapprochement, Messieurs Jean-Paul Robert et Yves Martinez dans un premier temps puis à ce jour les Présidents actuels. Il est important qu’un club comme le Limoges CSP puisse avoir une équipe féminine au haut niveau. Notre objectif reste en parallèle toujours la formation, que ce soit côté masculin ou féminin. Cette union contribuera à renforcer notre ancrage territorial et permettra à nos clubs respectifs de rayonner et continuer de se développer »

Christophe Semavoine (président du Limoges ABC) : « Le Limoges ABC est ambitieux. Nous souhaitons rapidement retrouver la ligue 2 pour notre équipe fanion, nous souhaitons proposer à nos jeunes joueuses un projet de formation d’accès au haut niveau avec un cursus U15 Elite, U18 élite, NF3, nous souhaitons continuer à développer le vivre ensemble avec nos sections handibasket et Basket Santé et nous impliquer dans les actions citoyennes. Se rapprocher du Limoges CSP, le club historique du basket régional et Français, permet à notre structure de se donner les moyens de ses ambitions. Avoir un grand club de basket Masculin et un grand club de basket Féminin à Limoges et qui plus est dans un nouveau Beaublanc nous motive à réussir cette collaboration »