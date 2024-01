Le projet du nouveau Beaublanc présenté en vidéo par la ville de Limoges

Si la direction du Limoges CSP est décriée aussi bien par ses choix sportifs que sa gestion financière, la ville de Limoges continue d’avancer sur le projet du futur parc sportif de Beaublanc.

Ce lundi 15 janvier, elle a mis en ligne une vidéo projetant ce qu’allait devenir cet espace et notamment édifice du Palais des Sports où joue le Cercle Saint-Pierre depuis 1981. Le 15 novembre 2022, le maire de Limoges Emile Roger Lombertie a présenté à son conseil municipal un projet de rénovation. Celui-ci doit permettre de moderniser et agrandir la capacité d’accueil du Palais des Sports (de 850 places) mais également d’ajouter un gymnase avec deux terrains à destination des centres de formation et des associations ainsi qu’une salle multisports de 3 000 places. Au sein de cette nouvelle salle pourrait jouer le Limoges Handball, qui évolue en première division depuis 2020, et le Limoges ABC, club dont l’équipe fanion féminine évolue en Nationale 1 (NF1).

A l’origine, le coût des travaux était estimé à 42,7 millions d’euros et ceux-ci devaient démarrer dès 2024, pour se terminer en 2028.