Le déclic des JO pour Bilal Coulibaly : « Je n’ai pas énormément joué et je me suis promis de ne plus jamais revivre ça »

Bilal Coulibaly vit actuellement sa saison sophomore en NBA (2e année) avec les Washington Wizards. Après une année rookie pleine de promesses (8,4 points à 43% aux tirs en 27 minutes de jeu), l’ailier commence progressivement à les confirmer pour son 2e exercice dans la capitale des États-Unis. Sa franchise lui confie davantage le ballon pour initier de l’attaque et se créer ses propres opportunités de tirs sur drive, en plus de son tir à 3-points. Ce qui se traduit par des statistiques quasiment doublées en attaque, avec environ 14 points à 55% aux tirs dont 37% à 3-points en 34 minutes de jeu en moyenne.

Mais si Bilal Coulibaly est aussi bon en ce début de saison, c’est grâce peut-être à son premier tournoi international disputé avec l’équipe de France cet été. Au sortir des Jeux olympiques de Paris 2024, le natif de Saint-Cloud a eu un surplus de motivation. Il s’en est expliqué dans une interview au Parisien.

« Je dirais que les Jeux m’ont surtout énormément motivé, décrypte Bilal Coulibaly. Parce que je n’ai pas énormément joué et que j’étais un peu dans le flou. Je me suis promis de ne plus jamais revivre ça. Et j’ai décidé de tout mettre en oeuvre pour ne plus me retrouver dans cette situation. »