Quelle équipe de France pour l’EuroBasket 2025 ?

Les Jeux olympiques de Paris ont marqué la fin d’un cycle en équipe de France masculine. Plusieurs Bleus, médaillés d’argent, ont annoncé leur retraite internationale : Nando De Colo (1,95 m, 37 ans) et Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans). Evan Fournier (2,01 m, 31 ans) et Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans), après dix années en sélection nationale A, sont incertains. Andrew Albicy (1,78 m, 34 ans) n’a pas été interrogé à ce sujet. Quant au sélectionneur Vincent Collet, il a indiqué qu’il en avait « normalement terminé » avec sa mission à la tête de l’équipe nationale.

C’est donc avec une nouvelle équipe de France que les Bleus joueront l’EuroBasket 2025, du 27 août au 14 septembre 2025. L’occasion de démarrer une nouvelle histoire et de commencer à préparer l’après, c’est à dire la Coupe du monde 2017 au Qatar qui sera essentiellement pour la qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles. Ainsi, voici le potentiel groupe 2025 :

Meneurs

Matthew Strazel (1,82 m, 22 ans) a vécu sa première grande compétition internationale. Âgé de seulement 22 ans, le meneur de l’AS Monaco doit continuer à grandir à Monaco avant d’être propulsé à la mène des Bleus. Auteur d’une olympiade mitigée, Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) conserve de réelles qualités défensives. Une saison pleine est attendue de sa part au Partizan Belgrade, pour son retour en Europe. Un retour en Europe, à l’ASVEL, qui sera très surveillé aussi pour Théo Maledon (1,93 m, 23 ans), qui a montré de belles choses sur la préparation.

Derrière, n’enterrons pas Sylvain Francisco (1,85 m, 26 ans) qui devrait bénéficier d’un rôle important au Zalgiris Kaunas et ainsi continuer à progresser. Le Francilien devra se montrer à son avantage défensivement mais aussi plus régulier dans ses performances en EuroLeague. Autre Francilien, Andrew Albicy (1,78 m, 34 ans) pourrait, s’il ne prend pas sa retraite internationale, jouer le rôle de grand frère l’été prochain. Peut-être au moins lors des fenêtres internationales, aux côtés de Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans). Ce dernier devrait être drafté en juin 2025. Il sera donc probablement indisponible pour la préparation et l’Euro 2025. Par le passé, rares ont été les récents draftés à venir jouer en équipe nationale.

Derrière, d’autres jeunes peuvent toujours espérer franchir un cap cette saison. Ceux de la génération 2001, d’abord, soit Milan Barbitch (1,96 m, 22 ans) avec Nanterre, et Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) potentiellement à Brooklyn. Et, plus improbable à ce stade de leur carrière, ceux de la génération 2003, soit Ilias Kamardine (1,93 m, 20 ans) et Matheo Leray (1,83 m, 21 ans).

Arrières

Isaïa Cordinier (1,96 m, 27 ans) arrive dans son prime. Sur ces Jeux olympiques, il a confirmé sa capacité à élever son jeu au plus haut-niveau international. Son énergie, son état d’esprit et son expérience devrait lui permettre de continuer sur sa lancée. A voir si Evan Fournier (1,98 m, 31 ans), qui n’a jamais gagné de médaille d’or en Bleus, voudra continuer sa carrière internationale, et ainsi accompagner la nouvelle génération. S’il parvient à trouver un vrai rôle en club, son talent offensif semble encore essentiel. Un talent offensif que pourra lui aussi amener Elie Okobo (1,91 m, 26 ans). A 28 ans et après quatre saisons pleines en EuroLeague, il sera temps pour lui de prendre du poids en équipe de France, s’il est partant et le prochain sélectionneur avec.

Les progrès de Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) seront très observés avec les Washington Wizards. Le jeune homme devra prendra davantage d’assurance et développer ses skills en attaque, afin de ne pas se cantonner à un rôle de 3 and D avec un tir extérieur encore au stade du développement.

Enfin, il convient d’ajouter Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) à cette liste. Déjà aux portes de l’équipe de France cette année, le poste 2/1 du Paris Basketball aura une année d’EuroLeague dans les pattes. De quoi continuer à le faire grandir. Exilé en Turquie, Hugo Besson (1,95 m, 23 ans) peut pourquoi pas exploser cette saison et se faire une place à l’occasion des fenêtres internationales (voire plus bas).

Ailiers

Voici 15 ans que Nicolas Batum tenait ce poste, même s’il a commencé comme deuxième arrière aux côtés de Mickaël Gelabale. Son successeur désigné est Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), le n°1 de la Draft NBA 2024. Ses véritables grands débuts en Bleus sont attendus pour l’été 2025, après avoir furtivement joué lors de la fenêtre internationale de février 2024. Pour l’épaule sur ce poste 3, les swingman Cordinier, Coulibaly et Fournier pourront l’aider, ainsi qu’un poste 3/4 (ou 4/3, c’est selon). Ainsi, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a le profil idoine, lui qui va vivre sa saison rookie en NBA à Charlotte. Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) dispose également sur le papier du parfait profil.

Autrement, Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) et Pacôme Dadiet (2,00 m, 19 ans), s’il parviennent dès la saison prochain à se frayer un réel chemin en NBA, ou encore les sophomores Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans) et Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans), ont un coup à jouer. N’oublions pas leur camarade de la génération 2004, Melvin Ajinca (2,02 m, 20 ans), ainsi que d’autres profils plus expérimentés. Plus swingman et surtout plus âgé, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 29 ans) peut regagner sa place s’il réalise une saison pleine à Baskonia. Dans le même registre de poste 3/2, Juhann Begarin (1,96 m, 22 ans) peut marquer des points s’il s’affirme à Monaco.

Ailier-forts

Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) sera l’un des tauliers des Bleus à l’été 2025. Son association avec Victor Wembanyama, plus efficient au poste 5, formera la paire dominante du groupe France. Il n’est pas dit que l’actuel ailier-fort du Real Madrid bénéficie d’un vrai back-up au poste 4 puisque Victor Wembanyama pourra y évoluer par séquence de même que les postes 3/4 évoqués ci-dessus, dans la partie ailier. Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) va vivre sa première saison en EuroLeague, au Maccabi Tel-Aviv, alors que Killian Tillie (2,06 m, 26 ans) a beaucoup de choses à montrer pour son retour en Europe, à Malaga. Autrement, Damien Inglis (2,05 m, 29 ans), d’autres joueurs installés sur le circuit européen (Amine Noua) et des jeunes (Zacharie Perrin) peuvent pourquoi pas se frayer un chemin en cas de grosse saison en club.

Pivots

Une chose est claire : la présence de Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) est essentielle dans cet Euro. La trêve internationale de l’été 2026 peut lui permettre de répondre présent en 2025, deux ans avant une Coupe du monde essentielle pour aller à Los Angeles 2026. Derrière lui, Mathias Lessort (2,06 m, 28 ans) semble indéboulonnable. Dans ce contexte, on doute de la présence de Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans), qui aura 33 ans et est désormais papa, lui qui a été relégué sur le banc sur la deuxième semaine olympique. On s’attend en revanche à une grosse saison de Vincent Poirier (2,13 m, 30 ans) dans son nouveau club de l’Anadolu Efes Istanbul. Néanmoins, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) est un projet à moyen/long terme pour le basket français et sa saison rookie à Washington D.C. très observée. Reste à savoir si Moustapha Fall (2,18 m, 32 ans) a définitivement fait une croix sur l’équipe nationale. A moins qu’un changement de sélectionneur puisse le ramener en Bleus.

Le sélectionneur

Au moment d’intégrer le staff de l’équipe de France masculine, Kenny Atkinson semblait le favori pour prendre la suite de Vincent Collet après les Jeux olympiques de Paris. Cependant, il a été nommé coach principal des Cleveland Cavaliers au mois de juin. Ainsi, il paraît impossible de le voir à la tête des Bleus, d’autant plus que le sélectionneur devra qualifier l’équipe nationale durant les fameuses fenêtres internationales. Son rival pour le poste n’est autre que Frédéric Fauthoux, le coach de la JL Bourg. Proche de Boris Diaw, le manager général (GM) de l’équipe de France, l’ancien international français est le technicien français ayant les meilleurs résultats au niveau européen à l’heure actuelle. Pascal Donnadieu passant également la main, une nouvelle génération de coaches français pourrait l’entourer dans le staff, comme Guillaume Vizade qui reste sur deux titres européens avec l’équipe de France U20. Néanmoins, il faudra faire attention à conserver des techniciens ayant l’habitude de ces compétitions, tels que Ruddy Nelhomme, voire, dans d’autres registres, Bryan George (travail vidéo) et Joseph Gomis (travail individuel).

Nos 12 joueurs l’EuroBasket 2025, à l’heure actuelle

Après avoir énuméré toutes les possibilités, en considérant qu’Evan Fournier et Rudy Gobert comptent passer la main, voici les 12 joueurs que nous imaginons pour l’EuroBasket 2025 :

Poste 1 : Matthew Strazel

1/2 : Frank Ntilikina et Théo Maledon

2/1 : Elie Okobo

2/3 : Isaïa Cordinier et Bilal Coulibaly

3/4 : Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün ou Ousmane Dieng

4 : Guerschon Yabusele

5/4 : Victor Wembanyama

5 : Mathias Lessort et Vincent Poirier