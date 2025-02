Le dernier carré de la Coupe de France connu : des airs de revanche pour Monaco et la JL Bourg

Comme on se retrouve… C’est la thématique que l’on peut ressortir après le tirage au sort du dernier carré de la Coupe de France effectué ce vendredi 28 février. En effet, l’on aura droit à deux remakes de finales disputées sur la dernière année écoulée : celle d’EuroCup, avec un affrontement entre le Paris Basketball et Bourg-en-Bresse, ainsi que celle de la Leaders Cup, avec l’AS Monaco et Le Mans.

Ainsi, ces deux grosses affiches de la coupe nationale devraient se dérouler le week-end du 15-16 mars. Validant son ticket pour l’EuroLeague grâce à sa victoire en EuroCup sur la JL Bourg, le Paris Basketball va retrouver le club de l’Ain pour un nouveau match couperet. Début janvier, pour les premières retrouvailles entre les deux clubs depuis avril 2024, le club de la capitale l’avait une nouvelle fois emporté sur la Jeunesse Laïque dans le contexte de Bercy. Bourg-en-Bresse espère bien y revenir cette saison, à l’occasion de la finale de Coupe de France, en créant la surprise à l’Adidas Arena.

Pour l’AS Monaco, le sentiment de revanche est beaucoup plus frais. Le club de la Principauté a été battu en finale de la Leaders Cup par Le Mans. Le club sarthois tentera une nouvelle fois de déjouer les pronostics face à une Roca Team qui comptera un renfort de plus par rapport à Caen, l’international allemand Daniel Theis.