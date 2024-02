Le match référence des Bleues : +32 face à la Chine, n°2 mondiale !

Était-ce le meilleur match de l’ère Jean-Aimé Toupane ? Commençons de suite par la réponse : oui. Comment pourrait-il en être autrement ? Après avoir compté jusqu’à 43 points d’avance, les Bleues ont humilié la deuxième meilleure équipe du monde, la Chine, chez elle, à Xi’An, alors que leurs adversaires jouaient pourtant leur qualification pour les Jeux Olympiques 2024. Une prestation absolue, une démonstration, basée sur une incroyable intensité défensive, à part l’inévitable relâchement des dernières minutes. En septembre 2022, l’équipe de France avait été impuissante face à ces mêmes Chinoises en quart de finale (71-85). Un an et demi plus tard, on voit le chemin parcouru…

Dans une entame de match équilibrée, les Bleues ont joué les yeux dans les yeux avec les Chinoises, vice-championnes du monde (6-7, 6′), à l’image d’une doublette Marine Johannès (17 points) – Gabby Williams (17 points) très efficace. Grâce à une excellente circulation de balle et une solide défense, les joueuses de Jean-Aimée Toupane ont creusé un premier écart dans ce premier quart-temps (17-10, 10′). Sérieuses et appliquées en attaque, les Bleues se sont montrées redoutables derrière l’arc. Sur un nuage offensivement, les Françaises sont rentrées aux vestiaires avec 20 longueurs d’avance (44-24).

Jusqu’à 43 points d’avance !

De retour sur le parquet, l’intensité n’a pas baissé côté français, bien au contraire. En tête de 20 points à la pause, les troupes de Jean-Aimée Toupane ont même fait grimper l’écart à 35 points au cœur du troisième quart-temps (64-29, 26′). Malgré un léger relâchement et une bonne réaction des Chinoises, la France a remis un coup d’accélérateur en fin de quart-temps pour conserver un net avantage au moment d’aborder les dix dernières minutes (70-36, 30′).

Tout comme Marine Johannès et Gabby Williams, Romane Bernies (8 points) a elle aussi noirci la feuille de statistiques ce samedi matin face à une équipe chinoise méconnaissable. Dominées dans tous les secteurs du jeu, comptant jusqu’à 43 points de retard (37-80), les Chinoises n’ont pas réussi à stopper l’hémorragie malgré tous les efforts de Li Meng (21 points). De quoi éteindre complètement le public chinois, médusé face à une équipe de France longtemps en état de grâce, avec 12 marqueuses différentes. Concernées du début à la fin, les joueuses de Jean-Aimée Toupane se sont imposées largement, malgré un relâchement compréhensible en fin de match pour faire descendre l’écart à 32 points (82-50).

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre