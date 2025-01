Le Final Four 2025 à Abou Dabi, c’est officiel

L’EuroLeague a officialisé le fait que le Final Four de l’EuroLeague se tiendrait à Abou Dabi, la capitale des Émirats arabes unis, du 23 au 25 mai prochain. En concurrence avec Belgrade, le dossier émirien a présenté de gros avantages financiers pour une ligue qui cherche à développer sa monétisation. En 2024, c’est à Berlin, en Allemagne, que le Final Four a eu lieu.

L’Etihad Park, salle pouvant accueillir 12 000 spectateurs en configuration basket, a été le théâtre de deux rencontres de présaison NBA. Pour l’officialisation de l’annonce, le PDG Paulius Motiejunas et le président Dejan Bodiroga posent aux côtés des organisateurs mais aussi de plusieurs légendes du basketball européen : Siskaukas, Fernandez, Divac, Papaloukas ou encore Kukoc.



— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 28, 2025