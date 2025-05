Le Final Four a rendu son verdict : les jeunes de Villeneuve-d’Ascq sacrées championnes de France Espoirs

Ce week-end avait lieu le Final Four Espoirs 2025 féminin, disputé à Lattes, chez le tenant du titre. Bourges, Basket Landes, Villeneuve-d’Ascq et Lattes-Montpellier se disputaient la couronne, à ce petit jeu ce sont les nordistes de l’ESBVA-LM qui se sont imposées en finale contre les Héraultaises (63-45) tandis que les Berruyères sont allées chercher la troisième place contre le Basket Landes (77-65, a.p.).

Si les séniors de l’ESBVA-LM ont connu une saison vraiment étrange avec un playdown disputé en Boulangère Wonderligue mais une EuroCup remportée, on peut dire des Espoirs qu’elles ont connu un Final Four tout aussi étrange. D’abord opposées à Bourges en demi-finale, elles ont totalement su renverser la rencontre après avoir été menées d’une vingtaine de points pour au final s’imposer sur le score de 85 à 80 grâce à une grande Clara Causeur (20 points). En finale, elles ont retrouvées les locales du BLMA, tenantes du titre et tombeuses dans la difficulté de Basket Landes dans l’autre demie-finale (70-65), avec 22 points d’Anouk Brun.

La première mi-temps fut très disputée, les deux formations se sont rendues coup pour coup même si la réussite n’est pas au rendez-vous (18-19, 19′) avant que l’ESBVA ne lance un run de 7-1 juste avant la mi-temps. Le BLMA ne s’en est pas remis. Au retour des vestiaires, les nordistes ont retrouvé leur adresse faisant directement la différence sous l’impulsion de Rose Boisnel (18 points) et Maëva Gauffrenet (17 points). L’écart est monté à +22 à la fin du troisième quart-temps avec un pic à +27 (57-30, 32e) pour un écart final de 18 points. Tout le match, le BLMA n’aura jamais su trouver son adresse. Le trophée va traverser la France direction le Nord et l’ESBVA verra la NF1 la saison prochaine tandis que le BLMA fait le chemin inverse.

Les Nordistes, coachées par Marine Souverain, auront mis une intensité défensive jusqu’à la fin du match, ciblant la meilleure joueuse adverse Anouk Brun pour la limiter à 5 points, contre 22 en demi-finale. L’entraîneure nordiste avait d’ailleurs encore du mal à y croire à la fin du match.

« J’ai du mal à réaliser en fait… Est-ce que c’est comme hier ? Pas tout à fait. On a quand même bien joué la première mi-temps aussi et on finit à +5, 25-20 je crois. On est dans le match, mais Montpellier aussi. Et puis après, les fillesont tout sorti, tout donné. Je tiens vraiment à les féliciter, toutes. Franchement elles ont été incroyables tout au long de la saison et tout au long du week-end. Une saison c’est des hauts et des bas et là on termine sur un vrai vrai haut. »

Marine Souverain, coach de l’ESBVA