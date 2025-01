Le Final Four Espoirs Pro B à Roanne plutôt qu’à Gries

Après Blois (2022), Orléans (2023) et Vichy (2024), le Final Four Espoirs Pro B aura lieu dans une quatrième salle différente cette année. Les 17 et 18 mai prochain, c’est la Halle André-Vacheresse de Roanne qui accueillera le dernier carré des U21 de l’antichambre.

La Chorale a obtenu l’organisation du Final Four Espoirs Pro B grâce à un vote du Comité Directeur de la LNB face à l’autre concurrent en lice, l’Alliance Sport Alsace.

Pour rappel, l’édition 2025 du Trophée du Futur se tiendra elle à Bourg-en-Bresse.