Le « gros soulagement » de La Rochelle après sa première victoire en Betclic ELITE

C’était l’ouverture des derniers compteurs de victoires ce week-end en LNB. Après Chartres la veille en Pro B, La Rochelle a également pu se libérer du lourd poids d’être fanny de succès cette saison. À l’issue d’une belle victoire sur le parquet de la JDA Dijon (88-95) ce samedi 26 octobre, le Stade Rochelais a fait coup double : inscrire un nouveau chapitre de l’histoire du club, avec un premier triomphe dans l’élite, pour « enfin » lancer sa mission maintien.

Alors forcément, en conférence de presse, son entraîneur Julien Cortey, qui découvre lui aussi l’élite, était grandement satisfait de la prestation des siens.

« C’est un gros soulagement, on est un peu sur notre nuage en sortie de match. On bosse dur, et les semaines sont longues quand on enchaîne 5 défaites. […] Là on est resté positif, on apprend chaque match mais il faut apprendre vite. » (via Le Bien Public)