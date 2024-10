Le HTV a ouvert son compteur sans Matéo Bordes, écarté par Jean-Louis Borg

.Après un début de saison cauchemardesque, marqué par cinq défaites d’affilée, le HTV s’est enlevé une chape de plomb vendredi en disposant de Denain (89-85). « On est aux anges », s’est exclamé Kaiyem Cleary dans les colonnes de Var Matin, héros de la soirée avec 11 de ses 15 points dans les dernières minutes. « Nous sommes heureux et soulagés. On en avait vraiment besoin de cette victoire. La saison commence maintenant ! »

Il reste, pourtant, un joueur qui n’a pas encore connu les joies de la victoire en championnat avec Hyères-Toulon : Matéo Bordes (1,98 m, 20 ans). Particulièrement décevant depuis le lancement des hostilités (1 point à 17%, 0,8 rebond et 0,2 passe décisive pour -1 d’évaluation en 5 rencontres), muet au scoring depuis la première journée de Pro B, l’arrière prêté par Cholet Basket n’a pas été convoqué par Jean-Louis Borg pour la réception de Denain, écarté pour un manque d’intensité et de dureté.

« Matéo est un vrai potentiel », expliquait le technicien varois au cours de l’intersaison. « Il faut l’exploiter et surtout le développer. Il doit sortir du statut de joueur très dominant en Espoirs pour s’adapter aux exigences du système professionnel. On y travaille tous les jours avec lui, il est réceptif, il a envie. On va énormément travailler avec lui afin qu’il franchisse le plus rapidement possible ce cap. » Visiblement, l’affaire a pris du retard entre temps, à tel point que Borg a dû avoir recours à la méthode forte. Matéo Bordes pourrait retrouver la feuille de match mardi soir en 1/32e de finale de Coupe de France contre Antibes, la compétition qui lui a offert sa seule éclaircie de la saison pour l’instant (10 points à 3/9, 2 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes à Saint-Vallier).