Le Limoges CSP « condamne fermement » les menaces subies par son coach Mikko Larkas à La Rochelle

Le climat autour du Limoges CSP s’est fortement tendu vendredi 11 avril lors du déplacement à La Rochelle. À la mi-temps du match, des supporters limougeauds se sont livrés à des insultes et menaces à l’encontre du staff, visant particulièrement l’entraîneur Mikko Larkas. Des faits graves que le club a vivement condamnés dans un communiqué publié ce lundi 14 avril.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 𝗱𝘂 𝟭𝟰/𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟱

Le Limoges CSP condamne avec la plus grande fermeté les menaces proférées à La Rochelle. Le communiqué 👉 https://t.co/uq9yZNfTvR pic.twitter.com/RcAKe7Eugj — Limoges CSP (@limogescsp) April 14, 2025

Un communiqué ferme pour défendre Mikko Larkas

Dans sa prise de parole officielle, le Limoges CSP ne fait pas dans la demi-mesure. Le club dénonce des « propos gravement injurieux et des menaces explicites » à l’encontre de Mikko Larkas et de son staff, qualifiant ces actes d’« inacceptables, intolérables et indignes d’un événement sportif ».

« Le Limoges CSP apporte son soutien total, inconditionnel et sans équivoque à Mikko Larkas ainsi qu’à l’ensemble de son staff sportif », peut-on lire dans ce communiqué au ton solennel. Le club en appelle aussi à la « responsabilité collective » et rappelle que « le respect, la sécurité et l’honneur du sport doivent primer sur toutes les passions ».

Mikko Larkas : « Toute forme de violence n’a rien à voir avec le sport »

Face à la presse après la rencontre, Mikko Larkas lui-même a réagi à chaud. Sans élever la voix mais avec fermeté, le technicien finlandais a souhaité marquer les esprits :

« Toute forme de violence ou de menace n’a rien à voir avec le sport, j’espère que tout le monde dans cette salle va en prendre conscience », a-t-il déclaré, cité par Sud-Ouest.

En difficulté sur le plan sportif, Limoges a traversé une saison compliquée en Betclic ÉLITE, même si avec la victoire chez le Stade rochelais le Cercle Saint-Pierre a fait un grand pas vers le maintien. Avant de rebondir en 2025-2026 avec un budget en hausse ?