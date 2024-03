Le Limoges CSP et les Metropolitans 92 vont repasser devant la DNCCG, le 2 avril

La Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion (DNCCG) va de nouveau recevoir des clubs de Betclic ELITE en difficulté, le 2 avril.

Selon France Bleu Limousin et Le Parisien, le Limoges CSP et les Metropolitans 92 ont été convoqués par le gendarme financier de la Ligue Nationale de Basket (LNB). Alors qu’un exercice 2023-2024 déficitaire est attendu, la DNCCG veut entendre les deux clubs sur leurs projets, et notamment le nouvel actionnaire promis par Céline Forte pour le Cercle Saint-Pierre.