Le Limoges CSP y croit encore : « Toutes les portes restent ouvertes quant à un dénouement rapide et favorable »

Le Limoges CSP a communiqué sur les réseaux sociaux au sujet du refus de la DNCCG de rétrograder le club. Voici le bref communiqué du club :

« Chers supporters, partenaires et membres de la famille CSP, La DNCCG a pris la décision hier de rétrograder notre club en attendant de nouveaux justificatifs. Le Limoges CSP est résolument déterminé à rester dans l’élite du basket français, et nous mettons tout en œuvre pour que cette rétrogradation soit annulée. Nous avons huit jours pour déposer un recours gracieux. Soyez assurés que nous faisons tout le nécessaire pour résoudre cette situation et défendre les intérêts de notre club auquel nous tenons tous. Toutes les portes restent encore ouvertes quant à un dénouement rapide et favorable.

Le Limoges CSP«