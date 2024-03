Le logo de l’EuroBasket 2025 féminin dévoilé

La FIBA Europe a révélé le logo de l’EuroBasket 2025 féminin en cette journée internationale de la femme. Pour rappel, celui-ci sera organisé par quatre pays : la République tchèque, l’Allemagne, l’Italie et la Grèce. C’est en Grèce, à Athènes, que se joueront les phases finales de la 40e édition de l’EuroBasket.

Le visage de Marine Johannès a également été utilisé pour présenter ce logo, ainsi que sept autres grandes joueuses européennes.

The time is near! ⏳

Introducing the brand new logo of #EuroBasketWomen 2025! 🌟 pic.twitter.com/zWsRaidxVX

— FIBA Women's EuroBasket 🏀 (@EuroBasketWomen) March 8, 2024