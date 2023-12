Le Mans à la poursuite de son objectif Leaders Cup

Betclic ELITE - Après sa belle victoire collective contre les Metropolitans 92 (88-100), Le Mans continue à "avancer et progresser" match après match. Le MSB espère bien finir son année pour arracher sa qualification pour la Leaders Cup à Saint-Chamond en février prochain.

Doucement mais sûrement, Le Mans poursuit sa lente remontée au classement de Betclic ELITE (10e, 7 victoires et 8 défaites). Après avoir assuré sa qualification pour le play-in de la BCL en cours de semaine, le MSB a conclu sa semaine de déplacement par un probant succès contre Boulogne-Levallois (88-100). Avec un collectif au rendez-vous (cinq joueurs avec 12 points marqués ou plus) et une forte domination dans la peinture (43 rebonds à 27), le club sarthois a maîtrisé son sujet à Marcel-Cerdan, malgré quelques minutes de relâchement en fin de match.

« On a fait un très très bon match collectif, avec beaucoup de joueurs qui ont marqué, se félicitait le pivot manceau Wilfried Yeguete en sortie de rencontre. D’Shawn (Schwartz) a été très bon, Tyran (De Lattibeaudière) égaklement, Matt (Lewis) finit aussi à plus de 15 points. On a beaucoup de joueurs qui ont aidé et ça c’est une bonne chose pour nous. Après, on sait qu’on doit continuer à apprendre, continuer à progresser dans certains domaines, comme la pression défensive. On n’a pas été bon quand ils ont commencé à nous mettre la pression, on a perdu beaucoup de ballons donc c’est un truc qu’on doit vraiment essayer de corriger. On continue à avancer et à essayer de progresser match par match. »

« On a maximisé nos hauts »

Un succès dans le prolongement des progrès entrevus dans la Sarthe depuis quelques semaines, même si la victoire n’était pas toujours au bout, comme contre Monaco (84-95). Le Mans, l’une des meilleures équipes au rebond du championnat (4e avec 36,2 prises par match), a une nouvelle fois dominé dans ce secteur : « Il y a forcément des hauts et des bas mais j’ai trouvé qu’on a été plutôt bien sur les bas dans l’ensemble parce qu’il y a quand même pas mal de talent en face, analysait Elric Delord. On a surtout maximisé nos hauts. Il n’y qu’à la fin où l’on n’avait plus rien dans les chaussettes ». Mais après avoir enchaîné quatre matchs en l’espace de 12 jours (Monaco, Bourg-en-Bresse, Peristeri et donc Boulogne-Levallois), l’entraîneur manceau Elric Delord se satisfait amplement de ce résultat positif en Île-de-France. D’autant plus quand son effectif continue d’être touché par les blessures (Abdoulaye N’Doye, Léopold Delaunay) et qu’il a dû manoeuvrer avec seulement huit joueurs professionnels à Levallois.

Déjà quatre équipes qualifiées pour la Leaders Cup

Désormais, le technicien et son staff vont bénéficier d’un peu de temps pour préparer l’objectif à court-terme du club : la qualification pour la Leaders Cup, qui aura lieu en février prochain à Saint-Chamond (16-18 février). Une compétition que le MSB a remporté à trois reprises par le passé (La Semaine des As en 2006 et 2009, à Disney en 2014). Il ne reste plus que deux matchs avant la fin de la phase aller pour y parvenir. Quatre équipes sont d’ores et déjà qualifiées pour le rendez-vous à l’Arena Loire : Monaco, ASVEL, Paris et Bourg-en-Bresse. Derrière, Nanterre (9V), Nancy et Le Portel (8V) sont plutôt en bonne posture. Le dernier strapontin pourrait donc se jouer entre Le Mans, Chalon-sur-Saône et Saint-Quentin (7V chacun). Une dernière équipe que le MSB va d’ailleurs recevoir… dès samedi prochain (18h30). « On a une semaine complète pour soigner les bobos puis préparer Saint-Quentin le mieux possible. »

Propos recueillis à Levallois.