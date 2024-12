Le Mans finit l’année sur trois victoires de suite : « Ça donne un peu d’air »

Grâce à sa victoire chez le leader de Betclic ELITE, son voisin de Cholet, Le Mans termine l’année 2024 sur trois victoires de suite. Les Sarthois s’installent à la septième place avec un bilan positif (8 victoires et 6 défaites). Voilà qui confirme la montée en puissance du groupe de Guillaume Vizade, qui espère disputer les playoffs à l’issue de la saison régulière. Le nouveau coach du MSB est revenu sur la rencontre au micro de Ouest-France :

« Avec la découverte de ce championnat à 16 équipes (contre 18 les saisons précédentes), il faut avoir l’humilité de se dire qu’il faut aller chercher le plus tôt possible le maintien parce qu’on sait que les dynamiques d’équipe peuvent assez vite s’inverser. Et quand vous perdez une fois à domicile, tout de suite, il faut aller regagner à l’extérieur, sinon vous mettez une petite pression supplémentaire. Donc le fait d’avoir enchaîné trois matches, ça nous permet de passer pour la première fois de la saison à plus deux victoires (par rapport au nombre de défaites). Ça donne un peu un peu d’air. D’ailleurs, après le match, ma femme m’a envoyé un message pour me dire que, comme ça, on allait passer de bonnes vacances (sourires). Bon, on aurait quand même passé de bonnes vacances mais c’est vrai que ça donne du baume au cœur. Et pour nous aussi, qui sommes partis sur un nouveau projet. Les dirigeants m’ont fait confiance alors que je venais de Pro B. On sait qu’il n’y a pas beaucoup de coaches qui passent de Pro B à la Betclic ELITE, surtout dans une institution comme Le Mans. Donc forcément, tout le monde se met une petite pression supplémentaire. Donc il faut aussi qu’on légitime ce choix-là, les uns comme les autres. Prendre des gros matches souligne le travail qu’on fait au quotidien et que les gars adhèrent au projet. »