Le Mans satisfait et ambitieux au moment d’aborder la phase retour

Le Mans Sarthe Basket (MSB) a tenu une conférence de presse ce jeudi 16 janvier 2025 pour dresser un bilan de mi-saison. Entre satisfaction générale sur les résultats, engouement croissant autour de l’équipe et défis financiers à venir, le club manceau aborde la suite avec optimisme. Ouest-France et Le Maine Libre ont fait le point.

Une première partie de saison réussie

Christophe Le Bouille, président du MSB, n’a pas caché son contentement face aux performances du club : « À mi-saison, on peut être satisfait. » Avec une 5ᵉ place ex-æquo en Betclic Élite, une qualification pour la Leaders Cup et un quart de finale en Coupe de France, les Sarthois confirment leur retour parmi les meilleures équipes françaises.

Le coach Guillaume Vizade souligne le rôle clé de la défense et de l’agressivité au rebond, véritables marqueurs de l’identité du MSB cette saison : « Ces éléments demandent un engagement permanent pour pouvoir matcher tous les types d’équipes. »

Hausse de la fréquentation et « Vizademania »

L’un des faits marquants de cette saison est l’affluence record à Antarès, qui atteint en moyenne 5 236 spectateurs par match, contre 4 914 l’an passé. Avec des affiches comme celle contre Monaco à venir, le club s’attend à dépasser les 5 300 spectateurs.

Selon Christophe Le Bouille, cet engouement est dû à « l’attractivité de Guillaume (Vizade), du site, du jeu qu’il a mis en place et du style pratiqué dès cette année. » Cette dynamique contribue à motiver les joueurs et renforce l’effervescence autour des matchs.

𝗚𝗨𝗜𝗖𝗛𝗘𝗧𝗦 𝗙𝗘𝗥𝗠𝗘́𝗦 🎟️🙅‍♂️ MERCI ! 🙏 Tous les billets pour MSB 🆚 @ASMonaco_Basket ont été vendus ! 🔥 😃 Rendez-vous le dimanche 26 janvier à 16h30 😈⚔️ pic.twitter.com/wXJ2yH8iDD — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) January 17, 2025

Trevor Hudgins, leader technique et moteur

Parmi les joueurs, le meneur Trevor Hudgins (1,80 m, 25 ans) s’impose comme le véritable chef d’orchestre de l’équipe. Résigné cet été, il a su développer un leadership technique essentiel, dépassant son rôle de simple shooteur pour devenir un relais stratégique pour Vizade : « Trevor a travaillé sur son corps et sur sa capacité à s’affirmer dans les moments creux, » note le coach manceau.

Des défis financiers à l’horizon

Malgré ces succès, le MSB doit anticiper la fin des subventions de la Région des Pays de la Loire pour la saison 2025-2026. L’aide actuelle de 140 000 € sera supprimée, forçant le club à s’adapter. Une situation que Le Bouille déplore : « Une large partie de cette subvention allait justement pour notre centre de formation. »

Objectifs pour la suite

Avec une équipe motivée et des spectateurs conquis, Le Mans vise à maintenir son rythme en championnat tout en jouant les trouble-fêtes en Leaders Cup et en Coupe de France. L’état d’esprit compétiteur prôné par Guillaume Vizade reste un moteur : « On veut continuer à proposer du jeu, de la collaboration défensive et de l’allant. »

En résumé, cette première partie de saison s’inscrit sous le signe de la satisfaction pour le MSB, mais aussi de l’ambition face aux défis futurs. Une chose est sûre : les Tangos ne comptent pas ralentir la cadence.