Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LBWL

Le Match des Champions pour les Flammes Carolo !

Pour la troisième année d'affilée, le Match des Champions échappe aux championnes de France. Cette fois, Charleville-Mézières a étouffé Basket Landes (61-52) pour lancer la saison de La Boulangère Wonderligue à Nanterre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Match des Champions pour les Flammes Carolo !

Pour la première fois, Charleville-Mézières inscrit son nom au palmarès du Match des Champions

Crédit photo : FFBB

Les titres, visiblement, c’est comme le ketchup, pour reprendre une expression chère à Cristiano Ronaldo… Pendant longtemps, les Flammes Carolo ont été maudites, incapables de remporter la moindre finale. « Et maintenant, on en prend deux en quelques mois », sourit Romuald Yernaux au micro de L’Équipe« Il y avait un titre au bout de la soirée, on est forcément content. C’est bizarre de commencer la saison avec un trophée sans avoir gagné un seul match de Championnat. » 

Après avoir remporté la Coupe de France en avril, son plus beau trophée, Charleville-Mézières a ajouté la cerise sur le gâteau en s’adjugeant le Match des Champions ce samedi face à Basket Landes (61-52) à Nanterre.

Pas un succès populaire

Si le Palais des Sports Maurice-Thorez était seulement à moitié rempli, les 1 877 spectateurs présents ont eu la chance d’assister à un match plus serré que l’an dernier, lorsque Villeneuve-d’Ascq avait initié son automne cauchemardesque par un naufrage contre Bourges lors du Match des Champions (49-80).

Pour cause, à la 32e minute, Basket Landes était toujours au contact (44-44), porté par Julie Wojta (8 points, 8 rebonds et 4 passes décisives). Mais l’équipe de Julie Barennes était trop diminué pour rivaliser jusqu’au bout, handicapée par les absences de Leila Lacan (ménagée) et Becky Massey. « C’est le début de l’année, on est imprécis », relève la technicienne landaise sur le site de la FFBB. « Cela nous montre le chemin qu’il nous reste à suivre. Ce soir, on n’a pas assez couru, on n’a pas su s’adapter. Il faut que l’on soit capable de mettre du sens dans ce que l’on fait. »

Tiffany Clarke MVP

Revenons à 44-44, le moment choisi par la future MVP, Tiffany Clarke (17 points à 5/9 et 5 rebonds) pour faire la différence. L’ancienne rookie de Calais a marqué 5 points de suite pour lancer un 9-2 qui a scellé le sort du match, offrant un troisième Match des Champions aux vainqueures de la Coupe de France (après Basket Landes et Bourges).

Tiffany Clarke a reçu son trophée de MVP des mains de Jean-Pierre Hunckler (photo : FFBB)

« Pour mon premier match officiel avec Charleville-Mézières, j’espérais bien repartir avec le trophée devant pas mal de nos fans qui avaient fait le déplacement », savoure la recrue Lucile Jérôme. « Nous avons été poussés par le public . Collectivement, on est super content mais dès mercredi c’est le championnat à la maison où il faudra bonne figure devant notre public. »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
LBWL
00h00Le Match des Champions pour les Flammes Carolo !
Betclic ELITE
00h00Paris démarre la défense de son titre par un carton à Gravelines (+43), Amath M’Baye réussit sa première
Betclic ELITE
00h00Limoges s’offre la JL Bourg, Cholet étouffe la SIG, Angelo Warner porte Boulazac vers une grosse victoire
ELITE 2
00h00« L’ÉLITE 2 doit être la division des jeunes français » : Blois lance le premier 2008 du championnat !
Betclic ELITE
00h00Fedcom Media très lourdement condamné dans son combat judiciaire contre L’Équipe
EuroBasket
00h00Nadir Hifi : « Rester sur le banc sans pouvoir rien faire contre la Géorgie, ce fut un moment un peu dur »
Jean-Baptiste Maille et Strasbourg retrouvent T.J. Campbell et Cholet ce samedi
Betclic ELITE
00h00Cholet – Strasbourg : duel d’outsiders pour lancer la saison de Betclic ÉLITE
Abdel Sylla a joué son premier match avec Challans ce vendredi contre Denain
ELITE 2
00h00Challans recrute un champion de France 2011
Jean-Christophe Prat et le BCM Gravelines-Dunkerque ont vécu une préparation compliquée
Betclic ELITE
00h00Le BCM Gravelines-Dunkerque lance sa saison avec beaucoup d’incertitudes et sans Chris Babb
Jonathan Hoyaux et Saint-Vallier ont signé leur premier succès à domicile
NM1
00h00Les Sables confirment à l’Arena, Poissy frappe à Rennes ; dans la poule B, Berck lance sa saison, LyonSO surprend Fos, Boulogne en costaud à Charleville
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
1 / 0