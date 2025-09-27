Le Match des Champions pour les Flammes Carolo !

Les titres, visiblement, c’est comme le ketchup, pour reprendre une expression chère à Cristiano Ronaldo… Pendant longtemps, les Flammes Carolo ont été maudites, incapables de remporter la moindre finale. « Et maintenant, on en prend deux en quelques mois », sourit Romuald Yernaux au micro de L’Équipe. « Il y avait un titre au bout de la soirée, on est forcément content. C’est bizarre de commencer la saison avec un trophée sans avoir gagné un seul match de Championnat. »

Après avoir remporté la Coupe de France en avril, son plus beau trophée, Charleville-Mézières a ajouté la cerise sur le gâteau en s’adjugeant le Match des Champions ce samedi face à Basket Landes (61-52) à Nanterre.

Pas un succès populaire

Si le Palais des Sports Maurice-Thorez était seulement à moitié rempli, les 1 877 spectateurs présents ont eu la chance d’assister à un match plus serré que l’an dernier, lorsque Villeneuve-d’Ascq avait initié son automne cauchemardesque par un naufrage contre Bourges lors du Match des Champions (49-80).

Pour cause, à la 32e minute, Basket Landes était toujours au contact (44-44), porté par Julie Wojta (8 points, 8 rebonds et 4 passes décisives). Mais l’équipe de Julie Barennes était trop diminué pour rivaliser jusqu’au bout, handicapée par les absences de Leila Lacan (ménagée) et Becky Massey. « C’est le début de l’année, on est imprécis », relève la technicienne landaise sur le site de la FFBB. « Cela nous montre le chemin qu’il nous reste à suivre. Ce soir, on n’a pas assez couru, on n’a pas su s’adapter. Il faut que l’on soit capable de mettre du sens dans ce que l’on fait. »

Tiffany Clarke MVP

Revenons à 44-44, le moment choisi par la future MVP, Tiffany Clarke (17 points à 5/9 et 5 rebonds) pour faire la différence. L’ancienne rookie de Calais a marqué 5 points de suite pour lancer un 9-2 qui a scellé le sort du match, offrant un troisième Match des Champions aux vainqueures de la Coupe de France (après Basket Landes et Bourges).

« Pour mon premier match officiel avec Charleville-Mézières, j’espérais bien repartir avec le trophée devant pas mal de nos fans qui avaient fait le déplacement », savoure la recrue Lucile Jérôme. « Nous avons été poussés par le public . Collectivement, on est super content mais dès mercredi c’est le championnat à la maison où il faudra bonne figure devant notre public. »