Le MSB version 2023-2024 a-t-il trouvé son identité ? « On s’est grandement rapproché de ce que l’on veut être »

Après sa large victoire contre l’Élan Chalon (98-72) ce samedi 10 février pour la 23e journée de Betclic ÉLITE, Le Mans espère enchaîner ce mardi contre la JDA Dijon pour le 1/8e de finale de Coupe de France.

Le MSB a eu du mal à mettre en place son collectif cette saison, et a même du modifier son axe 1-5. Mais la configuration actuelle pourrait finalement être la bonne.

« Je pense que l’on s’est grandement rapproché de ce que l’on veut être, a analysé l’entraîneur Elric Delord Dans Le Maine Libre après la victoire contre Chalon-sur-Saône. C’est pour ça que l’on a vu pas mal de sourires : on n’a pas perdu notre capacité à jouer au basket, on l’avait juste oublié un peu. Ce qu’il faut maintenant, c’est être capable de reproduire nos efforts, de défendre fort, de prendre des rebonds… Il n’y a pas besoin d’être un grand basketteur pour savoir faire ça. »

Sorti de la Ligue des Champions (BCL), le club sarthois ne compte pas se saborder pour la Coupe de France. Au contraire. « Je ne ressens pas de différence dans l’approche et dans la volonté de gagner », continue Elric Delord. Affronter une équipe de Dijon fatiguée et diminuée pourrait s’avérer une bonne opportunité, même si Abdoulaye N’Doye n’est toujours pas apte pour les Manceaux. Et aussi parce que la JDA présente de sérieux arguments. « C’est une top équipe, qualifiée pour le top 16 en Ligue des Champions avec un parcours remarquable. On sait qu’on est capable de leur poser des problèmes, eux savent aussi qu’ils peuvent nous en poser… Ce sera un match au couteau, indécis, qui va se jouer sur pas grand-chose ». Entre-deux à 20h.