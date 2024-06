Le Panathinaikos égalise : il y aura un match 5 face à l’Olympiakos en finale

Le Panathinaikos Athènes est sorti vainqueur du match 4 des finales des playoffs grecs sur le parquet de l’Olympiakos (85-88). Le récent vainqueur de l’EuroLeague égalise à 2 victoires partout et arrache un match 5, programmé ce vendredi 14 juin à 20h15.

L’Olympiakos a pourtant eu les cartes en main et les occasions pour remporter le match. Au terme de la première mi-temps, les joueurs du Pirée avaient un léger avantage et menaient 51-44. Mais le troisième quart-temps a tout remis à 0 et les hommes du Panathinaikos sont revenus 64-64. Le quatrième quart-temps était alors extrêmement tendu entre les deux équipes mais la fin fut joyeuse pour le Panathinaikos qui s’est imposé de 3 unités après deux échecs à 3-points d’Isaiah Canaan, pourtant grand ouvert. L’Olympiakos finit frustré après avoir manqué 13 lancers francs (22/35).

Un trio MVP au Pana

Du côté du Panathinaikos, au-delà de la performance de Kendrick Nunn (25 points à 10/18 aux tirs), c’est un trio qui a fait sensation. En plus de Nunn, on retrouve Mathias Lessort et Jerian Grant. A eux trois, ils ont inscrit 55 points. Le pivot français a cumulé 15 points, 6 rebonds, 3 contres et 1 passe décisive en 31 minutes jouées.

What just happened here? 🤯 Let us introduce you the super three 💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/h0T1lBgdnl — Panathinaikos BC (@paobcgr) June 12, 2024

Le 40e pour le Panathinaikos ou le 15e pour l’Olympiakos

Après ce match 4, l’issue de ces finales reste floue et imprédictible. Les deux premières rencontres nous ont fait penser que l’Olympiakos allait s’en sortir en ayant deux matches consécutifs devant eux. Malgré cela, les hommes d’Ergin Ataman n’ont pas perdu espoir et se sont battus pour aller chercher les deux matches qui suivaient. Qui d’entre le Panathinaikos et l’Olympiakos viendra remporter la campagne 2023-2024 du championnat grec ? Le Panathinaikos est en quête de son 40e couronnement alors que l’Olympiakos, qui a gagné les deux dernières éditions, compte 14 trophées de champion de Grèce. L’ambiance s’annonce électrique ce vendredi 14 juin à l’Olympic Indoor Hall.