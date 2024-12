Ce vendredi 27 décembre, le Hyères-Toulon Var Basket a terminé l’année 2024 sur une défaite sur le parquet de l’ALM Évreux pour la 18e journée de la Pro B. L’équipe de Jean-Louis Borg menait 71 à 70 à la salle Jean Fourré à 2,6 secondes de la fin, avec encore une remise en jeu en zone avant pour les Ebroïciens. De quoi avoir le temps de tenter un tir désespéré à 3-points et qu’ Aaron Levarity (9 points et 15 rebonds pour 19 d’évaluation), le roi du rebond, parvienne à inscrire le panier sur une claquette sur le buzzer.

#ProB Sur un buzzer beater d’Aaron Levarity, l’ALM Évreux l’emporte contre Hyères-Toulon (72-71) ! pic.twitter.com/I5p0S0LRuN — Alexandre Sanson (@aem_sanson) December 27, 2024

Cependant, le HTV n’en démord pas : ce panier n’aurait pas dû validé selon le camp varois. « On ne conteste en aucun cas la claquette de Levarity », nous a fait savoir William Dumas, le manager général du club. En revanche, « l’intervention de Dimitri Radnic qui sur la claquette touche le cercle après le temps réglementaire », explique-t-il. Au point de poser réclamation. « L’arbitrage vidéo a été demandé seulement sur la claquette et non pas sur les possibles infractions aux règlements d’après et l’intervention de Radnic. En effet aucun joueur ne peut toucher le ballon ou le cercle après la fin du temps réglementaire », rappelle-t-il.

« Vues les différentes vidéos sur les réseaux sociaux et en notre possession, force est de constater que le joueur est sanctionnable et le panier aurait dû être refusé ». Reste à savoir si la Ligue Nationale de Basket aura le même avis.