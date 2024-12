Orléans revient à hauteur de Boulazac, Rouen signe sa 7e victoire de suite, Évreux au buzzer

Boulazac battu à Pau, Orléans a désormais le même bilan que le BBD. En effet, l’OLB a signé sa 14e victoire de la saison en l’emportant face à Poitiers ce vendredi 27 décembre pour la 18e journée de la Pro B. Une nouvelle fois, Lee Moore (18 points, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 21 d’évaluation) a guidé les Loiretains.

Blois et Roanne sur les talons de Boulazac et Roanne

Avec 14 victoires et 4 défaites, Boulazac et Orléans devancent Blois (13-5) et Roanne (13-5) au classement. Blois a dominé une équipe d’Antibes (10-8) trop tendre aux rebonds (35 prises à 20) et plus largement en défense (98 points encaissés à 57,8% de réussite aux tirs) pour s’offrir un succès relativement tranquille. La Chorale a eu plus de mal à distancer Denain (8-10) mais la maladresse des Dragons à 3-points (8/36) a bien aidé.

Ce quatuor de tête distance Aix-Maurienne (12-6) qui a s’est incliné sur le parquet du SCABB (9-9). Proche de la crise, l’équipe de Saint-Chamond Andrézieux a répondu positivement au coup de pression du directeur sportif en finissant l’année 2024 par deux victoires, Marquis Jackson (16 points) en tête. Toujours aussi solide, le promu caennais (11-7) revient à une victoire de l’AMSB après sa victoire à Marseille face à Fos Provence. Les BYers (15e avec 6 victoires en 18 matches), portés par Robert Turner III (30 points), n’en finissent plus de perdre.

VICTOIRE 🤩

Et un succès de plus pour boucler cette magnifique année 2024 !!! Bravo à nos joueurs pour avoir su rebondir 48 heures après Noël. 😅

— Caen Basket Calvados (@CaenBC14) December 27, 2024

On n’arrête plus Rouen !

Après un début de saison décevant, Rouen a fini l’année 2024 en trombe. L’équipe de Sylvain Delorme revient à hauteur d’Antibes et Poitiers (10-8) après sa septième victoire de suite. Surtout, Clarence Nadolny (16 points, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 19 d’évaluation) & co continuent de gagner très largement. Cette fois, ils se sont imposés 90 à 67 à Vichy (6-12).

L’Alliance Sport Alsace fait partie des trois équipes avec un bilan équilibré (9-9) à la mi-saison, en compagnie du SCABB et de l’Élan béarnais. Les joueurs de Gries-Souffel l’ont largement emporté (+38) chez la lanterne rouge de la Pro B, Chartres (3-15), en étant une nouvelle fois guidés par Shannon Bogues (27 points, 8 rebonds et 4 passes décisives pour 35 d’évaluation).

Évreux battu Hyères-Toulon sur le buzzer

L’écart est fait au classement avec Denain (8-10) mais aussi Hyères-Toulon (7-11) qui a perdu à Évreux (6-12) sur le buzzer. C’est Aaron Levarity (9 points et 15 rebonds pour 19 d’évaluation) qui a donné la victoire à l’ALM sur une claquette réussie de justesse avant le buzzer.

#ProB Sur un buzzer beater d'Aaron Levarity, l'ALM Évreux l'emporte contre Hyères-Toulon (72-71) !

Enfin, Champagne Basket (6-12) a remporté le match de la peur face à Nantes (4-14). Ainsi, Champagne Basket et Évreux font le trou sur la zone de relégation, où l’on retrouve l’Hermine et Chartres.