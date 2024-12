Au forceps, l’Élan Béarnais stoppe la belle série de Boulazac

Depuis quelques matchs, l’Élan Béarnais souffle le chaud et le froid. Souvent proche de l’emporter, la formation de Mickaël Hay tenait à finir l’année 2024 en beauté. Devant un palais des sports très bien garni, l’EBPLO a fait chuter le leader du championnat Boulazac (89-87), qui restait sur 7 victoires de rang.

Boulazac en tête à la pause grâce à une adresse insolente à 3-points

Avant la rencontre de ce vendredi 27 décembre, Bastien Pinault (1,95 m, 31 ans) avait prévenu. Venu chercher des responsabilités, l’ailier palois a pris les siennes en livrant un véritable récital offensif. Auteur de 21 points à 6/13 aux tirs (dont 18 en une mi-temps), il a permis à son équipe de rester au contact.

Malgré une entame de match catastrophique (3-11, 3′), l’Élan Béarnais a peu à peu grignoter son retard et s’est clairement détaché dans ce premier quart-temps (26-17, 10′). Mieux rentrés dans ce deuxième quart-temps, les Périgourdins sont revenus à hauteur des locaux (41-41, 19′), s’appuyant sur une très belle adresse longue distance (9/14 à 3-points, 18/34 au total). Boulazac a profité des largesses défensives adverses pour repasser devant juste avant la mi-temps et compter un petit point d’avance (43-44, 20′).

Pau fait tomber le leader, pas de grand huit pour le BBD

Au retour des vestiaires, la réussite indécente derrière l’arc n’a pas faibli du côté du Boulazac Basket Dordogne. Dans le sillage de la doublette Angelo Warner (10 points à 4/7 aux tirs) – Ousman Krubally (13 points à 5/8 aux tirs et 8 rebonds), les hommes d’Alexandre Ménard ont conservé un léger avantage dans ce troisième quart-temps. Bousculés et toujours menés d’un point à dix minutes de la fin (66-67, 30′), les locaux n’ont jamais renoncé. Grâce à un 7-3 infligé d’entrée et sous l’impulsion du capitaine Gaylor Curier (16 points), de Micah Speight (15 points) et de Walter Whyte (18 points), les hommes de Mickaël Hay ont repris l’avantage (73-70, 33′).

Dans une fin de match irrespirable, l’Élan Béarnais a fait sensation devant son public. Encore devant à 27 secondes de la fin, les Palois ont su résister au retour adverse pour s’offrir un précieux succès (89-87). Ousman Krubally a pourtant eu l’occasion d’égaliser sur la dernière possession, en vain puisque l’intérieur périgourdin s’est fait contrer par Sitraka Raharimanantoanina. En battant le leader de Pro B à domicile, qui restait sur 7 victoires consécutives, Pau termine sur une bien meilleure note (12e, avec 9 victoires pour 9 défaites). Une défaite qui n’empêchera pas Boulazac de disputer la Leaders Cup Pro B et de conserver son fauteuil de leader.