Balayé mercredi par la Roca Team dans le match 4 des finales de playoffs de Betclic ELITE, le Paris Basketball est déjà de retour aux affaires. Aux affaires européennes cette fois, puisque les protégés de David Kahn seraient sur le point d’annoncer leur engagement en EuroLeague pour le compte de l’exercice 2024-2025. C’est en tout cas ce que relaient nos confrères du Parisien, évoquant une décision difficile eu égard aux conséquences financières d’un tel choix. Les dirigeants devraient acter la nouvelle en début de semaine prochaine.

Car qui dit EuroLeague, dit roster élargi à 14 ou 15 joueurs (contre 13 aujourd’hui), et recrutement 5 étoiles pour tenter d’y être compétitif alors que Gauthier Denis (2,01 m, 27 ans), Mehdy Ngouama (1,88 m, 28 ans) et Justin Simon (1,96 m, 28 ans) arrivent en fin de contrat. Un enjeu auquel s’ajoutent les considérations logistiques qu’un championnat de 34 matches induit (hors play in/offs), à commencer par des déplacements aux quatre coins de l’Europe, idéalement en avion privé pour offrir aux joueurs le maximum de récupération dans un calendrier très chargé (EuroLeague, Pro A, Coupe de France, Leaders Cup le cas échéant).

Autant de challenges qui avaient poussé le club espagnol de Gran Canaria, vainqueur de l’EuroCup 2023, à décliner l’invitation l’été dernier. Et quand bien même il se murmure que le budget du club devrait passer de 10 millions d’euros à 13 millions la saison prochaine, le Paris Basketball figurerait toujours parmi les « petits » dans le concert de l’EuroLeague, loin derrière les 21 millions de l’ASVEL (qui devrait cependant baisser), les 27,5 millions de Monaco (4e budget) ou les 42 millions du Real Madrid (1er).

Tout a commencé le 15 août 2023 1 Leaders Cup, 1 EuroCup, 25 wins de suite, les adieux à Carpentier, l’@adidasarena , une première campagne de playoffs de notre histoire qui aboutit sur des finales… En 10 mois. Avec vous, grâce à vous, pour vous. Merci Paris 🖤❤️💙 pic.twitter.com/ZAFg87WiNV — Paris Basketball (@ParisBasketball) June 13, 2024

Au regard de la dynamique du club, auteur d’une saison fantastique auréolée d’un titre à la Leaders Cup, d’un premier sacre européen (EuroCup) et d’une série record de 25 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’EuroLeague apparaît comme une évolution logique pour Paris. D’autant que le Paris Basketball pourra compter en 2024-2025 sur ses leaders T.J. Shorts (1,75 m, 26 ans) (MVP de Betclic ELITE et d’EuroCup en titre) et Nadir Hifi (1,85 m, 21 ans) (meilleur marqueur de l’EuroCup), et sur une Adidas Arena (8 000 places) qui ne demande qu’à vibrer aux exploits de ses protégés à en juger par les trois dernières rencontres de playoffs jouées à guichets fermés.

L’annonce officielle est attendue en début de semaine prochaine, en amont du comité exécutif de l’ECA (EuroLeague Commercial Assets), l’entreprise chargée de la direction et de l’organisation de l’EuroLeague et de sa petite sœur, l’EuroCup.