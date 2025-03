Le Paris Basketball joue déjà une « finale » pour accrocher les playoffs, ce mardi face à Milan

Enfin l’éclaircie ? Samedi dernier, le Paris Basketball a mis fin à une série noire de cinq revers toutes compétitions confondues en battant Bourg-en-Bresse (99-91) en demi-finale de Coupe de France. Un succès qui a permis aux Parisiens de « casser la mauvaise dynamique », comme l’a souligné Yakuba Ouattara dans Le Parisien, et de reprendre confiance avant un sprint final décisif en EuroLeague.

Avec seulement cinq journées restantes en saison régulière, Paris se trouve à la 8e place du classement (16 victoires), à égalité avec Barcelone et Milan. La défaite n’est donc pas une option ce mardi (20h30) à l’Adidas Arena contre la formation transalpine, un adversaire direct pour la qualification aux phases finales.

Propulsé en tête de l’EuroLeague à l’automne après une série folle de dix victoires, Paris a perdu de sa superbe ces dernières semaines, enregistrant trois revers consécutifs contre le Fenerbahçe (83-87), Monaco (79-91) et Kaunas (83-81). Dans une lutte acharnée, dix équipes se battent pour sept places qualificatives. « On sait qu’on doit gagner quatre de nos cinq derniers matchs si on veut atteindre le Top 6 et deux pour être dans le play-In », prévient Ouattara.

Le calendrier n’est pas clément pour Paris qui, après Milan, devra affronter trois cadors européens à l’extérieur : le Fenerbahçe (2e), le Panathinaïkos (3e) et le Real Madrid (12e). Un dernier match à domicile contre l’Alba Berlin (dernier) conclura la phase régulière.

Bonne nouvelle pour Paris, Mathis Dossou-Yovo pourrait disputer son premier match européen, comme l’a laissé entendre son coach Tiago Splitter au micro de L’Équipe. En revanche, l’incertitude plane sur la participation de Collin Malcolm, de retour à Kaunas jeudi dernier mais touché à la cheville depuis. Côté milanais, Nikola Mirotic et Freddie Gillespie, tous deux de retour de blessure, pourraient être alignés. Ce dernier avait du être évacué à l’hôpital la semaine dernière après une chute impressionnante.

Freddie Gillespie goes down while battling on defense and is forced to leave the arena due to injury.

A tough moment for Milano, losing his presence on the floor. Hoping for good news and a speedy recovery! 🙏💪 pic.twitter.com/cnfyLrIXXD

— SKWEEK (@skweektv) March 6, 2025