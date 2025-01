Le Partizan de Ntilikina surclasse le Maccabi Tel-Aviv de Jaylen Hoard

Le Partizan Belgrade a démarré l’année 2025 en beauté avec une victoire éclatante sur le Maccabi Tel-Aviv. Portée par une attaque fluide et une défense étouffante, l’équipe serbe a dominé le match de bout en bout, enregistrant sa victoire la plus large de la saison en EuroLeague.

Frank Ntilikina brille dans un collectif bien huilé

Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) a livré une performance solide en contribuant 10 points à 4/6 aux tirs et 4 passes décisives en 18 minutes dans une victoire marquée par un effort collectif exceptionnel. Le Partizan a compté sur la brillance de Sterling Brown (21 points), Brandon Davies (16 points) et Carlik Jones (11 points, 8 passes), avec 31 passes décisives au total et 15 interceptions.

Un début tonitruant

Dès le premier quart-temps, le Partizan a imposé son rythme, prenant rapidement une avance de 17-5 grâce à une attaque orchestrée par Carlik Jones et des paniers intérieurs signés Davies. À la fin du premier quart, les Serbes menaient déjà 27-12.

Bigger than basketball🤩 What a moment at Stark Arena🧸👏@PartizanBC I #EveryGameMatters pic.twitter.com/eXxf6bgJSR — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 3, 2025

Une domination défensive et offensive

Le Maccabi a tenté de réduire l’écart en début de deuxième mi-temps, mais une séquence fulgurante de 16-1 pour le Partizan dans le troisième quart a scellé le sort du match. La défense des Serbes a brillé avec 8 contres et des interceptions clés, tandis que des dunks spectaculaires de Tyrique Jones et Brown ont maintenu l’enthousiasme des fans.

Une soirée difficile pour Jaylen Hoard et Maccabi

Malgré une évaluation correcte (15) grâce à 12 points à 4/7, 6 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées, Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) n’a pas pu empêcher la lourde défaite de son équipe. Le Maccabi, plombé par ses 19 pertes de balle et une adresse intérieure médiocre (12/34), est désormais sur une pente glissante avec un bilan de 5 victoires pour 14 défaites. « Nous avons joué un très mauvais match. Partizan nous a dominés dans tous les aspects. Nous devons réagir rapidement », a pesté le coach Oded Kattash. Son homologue du Partizan, Zeljko Obradovic, était logiquement plus ravi : « Je suis très satisfait de notre performance, surtout défensive. C’est une belle manière de commencer l’année, mais nous devons continuer à travailler pour affronter les défis à venir. »

Avec cette victoire, le Partizan améliore son bilan à 9-10 et renforce son ambition de se qualifier pour les playoffs. Leur prochain défi sera un périple exigeant avec trois matchs consécutifs à l’extérieur.