Le Portel avance dans le bon sens : « Sur le jeu, je suis très satisfait, on progresse », apprécie Eric Girard

Sur le parquet du Mans ce samedi 26 octobre, l’ESSM Le Portel a fortement perturbé l’équipe locale. Au final, les Nordistes n’ont perdu que de 3 points (77-74). Après six journées, les Stellistes comptent déjà cinq défaites. Mais le club a la culture du maintien et en 2023-2024, l’équipe d’Eric Girard affichait cinq défaites… après cinq journées. A Antarès, le technicien maugeois a d’ailleurs noté de réels progrès :

« Je suis vraiment fier de ce qu’on a produit, a-t-il déclaré après le match. On n’a pas les mêmes moyens que les grosses équipes mais on fait le taf. Au Mans, il y a un vrai banc. Ce (samedi) soir, on pêche sur deux choses : notre banc où on a pris des joueurs qui ont besoin plus d’une présaison pour être dans le coup et ensuite le rebond. La fatigue et les efforts coûtent devant la meilleure équipe de la ligue au niveau des rebonds offensifs. C’est plus dur pour nous. Sur le jeu, je suis très satisfait, on progresse. A part la défaite, il n’y a que du positif. On souffre de la comparaison du trio Narace-Yeguete-Thomas. On n’a pas la même expérience et le même impact. C’est sur le rebond offensif qu’on perd le match mais cela reste extrêmement positif pour nous cette rencontre ».