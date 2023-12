Le Portel passe tout proche de faire tomber Monaco

Betclic ELITE - Déjà vainqueur de Monaco la saison dernière au Chaudron, Le Portel n'est pas passé loin de rééditer pareille performance ce dimanche. Mais le club de la Principauté a pu compter sur le duo Diallo - Hall en fin de match pour éviter une 2e défaite cette saison (67-74).

Depuis fin septembre, Le Portel était invaincu dans son Chaudron (4 victoires). Vainqueur de Monaco l’an passé dans son arène (89-81), l’ESSM a de nouveau failli jouer un mauvais tour au leader de la Betclic ELITE. Au terme d’une rencontre très accrochée, le club de la Principauté est parvenu à faire rompre le club stelliste en infligeant un 6-14 dans les dernières minutes de la partie (67-74).

Début euphorique pour Le Portel

En début de match, Le Portel s’est visiblement rappelé au bon souvenir de son succès de la saison dernière (18 décembre 2022) face à Monaco. Porté par son bouillant public, l’ESSM a le mieux débuté la partie, avec l’adresse de Phlandrous Fleming Jr. (14 points, 6 rebonds et 3 passes décisives) pour obtenir un premier net avantage dans cette partie en fin de 1er quart-temps (22-14, 9′). Mais cette rencontre dans le Nord a finalement tourné en un véritable mano-à-mano, avec plus d’une trentaine de changements et un écart qui n’excèdera jamais les huit points en faveur du Portel.

Les 13 derniers points de l’ASM par le duo Diallo – Hall

Dans une deuxième période tout aussi serrée que la première, Le Portel a continué de s’accrocher au leader de par une bonne activité défensive (9 interceptions) lui octroyant plusieurs paniers faciles avec les bonnes lectures de Digué Diawara notamment (11 points, 7 rebonds et 4 interceptions). Sans Mike James, Jordan Loyd, Kemba Walker et Domantas Motiejunas, Monaco a dû s’en remettre au duo Alpha Diallo (13 points, 4 rebonds et 5 passes décisives) – Donta Hall (11 points, 5 rebonds et 1 contre) en fin de match. Lors des huit dernières minutes de la partie, la Roca Team a infligé un 6-14, avec notamment les 13 points consécutifs de la doublette Diallo – Hall.

Avec cette victoire, Monaco reste ainsi solidement ancré en tête du championnat de France (14 victoires – 1 défaite). De son côté, Le Portel reste en course pour la Leaders Cup (7e, 8 victoires – 7 défaites).

