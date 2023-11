Le Portel, Pau, Saint-Quentin et Vichy verront les 1/8e de finale

Coupe de France - Pour ces premiers matchs des 1/16e de finale de la compétition, la hiérarchie a été respectée avec notamment l'écrasante victoire de Saint-Quentin contre Nantes (92-49) ou encore le succès du Portel à la maison contre Fos-sur-Mer (88-78).

Quatre matchs des 1/16e de finale de la Coupe de France étaient au programme ce mardi soir, avec des clubs de Betclic ELITE et de Pro B.

L’écrasante victoire de Saint-Quentin contre Nantes

Sur sa lancée de ses dernières belles semaines en Betclic ELITE, Le Portel a fait respecter la logique contre Fos-sur-Mer (88-78). Malgré l’absence de son scoreur Robert Turner III (touché au genou), le cinq majeur stelliste (73 des 88 points de l’équipe) a été d’une redoutable efficacité. Le très gros match de Damien Bouquet (22 points, 4 rebonds et 7 passes décisives) a permis aux BYers de s’accrocher jusqu’à encore 5 minutes de la fin (71-69, 35′). Dans cette fin de match, Di Leo (15 points) et Maxhuni (18 points) ont été essentiels pour sécuriser la victoire porteloise (88-78).

La très large victoire de Saint-Quentin contre Nantes va peut-être redonner de la confiance à la formation picarde, à la peine en Betclic ELITE depuis quelques journées (5 défaites lors des 6 derniers matchs). Avec une adresse frisant l’irrationnelle (18/34 à 3-points), le SQBB a pu s’appuyer sur ses joueurs étrangers comme Walker Jr (22 points) et Johnson Jr (20 points) pour mener de bout en bout cette rencontre (22-12 ; 23-10 ; 20-13 ; 27-14)

La belle perf’ paloise à Antibes, la jeunesse vichyssoise vient à bout de Lille

Au bout du suspense, l’Élan Béarnais a signé l’une des performances marquantes de ces 1/16e de finale de Coupe de France. Le vainqueur de l’édition 2022 est parvenu à arracher la victoire dans les tous derniers instants sur le parquet d’Antibes (84-85). Le petit meneur palois Kendall Anthony a inscrit le panier de la victoire à 3 secondes du buzzer final (83-85). Le capitaine antibois Gedeon Pitard a eu l’occasion d’envoyer les deux équipes en prolongations mais ce dernier a loupé l’un de ses deux lancers-francs (84-85). L’ailier fort Gavin Kensmil a signé une grosse rencontre avec 21 points à 8/12 aux tirs, 6 rebonds en 25 minutes

Enfin, la JA Vichy, impressionnante en championnat de Pro B, continue son très bon début de saison en se qualifiant pour les 1/8e de finale de la Coupe de France après sa victoire contre Lille (85-69). La jeunesse vichyssoise, avec Ilias Karmadine (19 points) et Noah Penda (12 points, 5 rebonds et 5 passes décisives), a une nouvelle fois été très en vue dans cette rencontre. Malgré un Marcus Santos-Silva dominant mais un poil moins efficace qu’à l’accoutumée (16 points et 15 rebonds à 6/15 aux tirs), le club thermal a fait la différence en seconde période (49-30) face aux Nordistes.