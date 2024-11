Le Portel reçoit ce samedi Paris, « la meilleure équipe en Europe actuellement » selon Eric Girard

L’ESSM Le Portel, 13e sur 16 de Betclic ELITE, reçoit Paris, le dauphin de Cholet en tête du championnat. Surtout, les Parisiens restent sur huit victoires de suite en EuroLeague et occupe la première place depuis ce vendredi soir. De quoi impressionner Eric Girard, qui rappelle dans La Voix du Nord l’incongruité de cette opposition entre les clubs de deux villes que tout oppose.

« Comment nous, Le Portel, une ville 10 000 habitants et club avec quatre millions d’euros de budget, nous pourrions avancer qu’il existe des probabilités que nous battions Paris ? Ils mettent 30 points à toutes les équipes de Betclic ÉLITE. Même à Saint-Quentin (65-97), qui est une très bonne équipe qui défend bien, ils leur ont mis 30 points comme qui rigole ».

Pour Eric Girard, cette série de huit victoires de suite fait simplement du Paris Basketball « la meilleure équipe en Europe actuellement », rien que ça ! Elle est également « la plus attrayante » à son goût. Résultat, le technicien maugeois prétend ne pas réellement viser la victoire ce samedi soir au Chaudron. En tout cas, il assure ne pas réellement y penser. Pour lui, ce match est une étape pour progresser et gagner les rencontres suivantes. « Il faut que nous nous servions de ce match-là pour préparer la rencontre à Cholet qui arrivera en coupe d’Europe derrière (mardi) et la réception de Dijon (samedi prochain) qui doit être dans notre ligne de mire. »

Mais Le Portel est habitué aux exploits et il n’est pas si loin le temps où Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) et l’ESSM venaient dominer le Paris Basketball. Sauf que cette fois, Nadir Hifi joue pour Paris et cette formation parisienne fait peur partout en Europe…