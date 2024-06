Le Portel renforce son socle d’Espoirs : l’ESSM engage le meneur Christopher Ebunangombe

Outre son recrutement pour la saison à venir, Le Portel pense également à l’avenir, illustré par la signature du jeune meneur Christopher Ebunangombe (1,96 m, 16 ans). Joueur du Pôle France ces trois dernières saisons, ce dernier s’est engagé pour une « longue durée » a annoncé l’ESSM.

🇨🇵 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐩𝐡𝐞𝐫 #𝐄𝐛𝐮𝐧𝐚𝐧𝐠𝐨𝐦𝐛𝐞 𝐬'𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥'𝐄𝐒𝐒𝐌 🌊 En provenance du Pôle France, le jeune meneur Christopher Ebunangombe (2007) s'engage sur un contrat longue durée au club… Bienvenue Chris 🤝 𝘓𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘴 : https://t.co/1gax6f7LQf pic.twitter.com/pk41knrEtr — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) June 18, 2024

Relancer le centre de formation

Christopher Ebunangombe était cette saison le troisième du meneur du PFBB cette saison, derrière Nolan Traoré et Talis Soulhac, avec un an de moins qu’eux. Ainsi, il tournait à 2,3 points, 1,1 rebond et 1,2 passes décisives en 11 minutes de jeu en moyenne.

Après Izan Le Meut, l’ESSM Le Portel a donc enrôlé un autre jeune joueur à potentiel en la personne de Christopher Ebunangombe. Une volonté de renforcer le centre de formation stelliste, comme le souligne l’entraîneur Eric Girard dans le communiqué du club : « Après de nombreuses réussites de joueurs sortant de Pro B, nous avons décidé de relancer notre CDF afin d’obtenir à moyen terme des résultats collectifs et lancer dans le grand bain des jeunes potentiels qui pourront s’épanouir en côtoyant les pros dans le travail individuel et d’équipe. »

Christopher Ebunangombe et Izan Le Meut évolueront principalement en Espoirs élite et s’entraîneront avec le groupe professionnel.