Le Portel se relance dans le match de la peur en corrigeant le Stade Rochelais

Dans le match de la peur face à la Rochelle, l’ESSM Le Portel a retrouvé le chemin du succès à domicile (83-62). Les Stellistes ont pu compter sur l’efficacité du duo Ivan Février – Jack Nunge pour faire la différence.

La doublette Nunge – Février relance parfaitement Le Portel

Avec une série de trois défaites consécutives, un début de saison mitigé et une claque reçue sur la scène européenne mercredi qui avait ulcéré le président Yann Rivoal et le coach Éric Girard, l’ESSM Le Portel se devait de réagir devant son public. Ce vendredi soir face à La Rochelle, les Stellistes ont retrouvé le sourire. D’entrée de jeu, les locaux ont profité du manque d’adresse adverse pour creuser un premier écart significatif dans ces premières minutes (14-6, 3′). Guidés par un duo Ivan Février (17 points à 7/11 aux tirs et 5 rebonds) – Jack Nunge (17 points à 6/7 aux tirs et 6 rebonds) très efficace, les hommes d’Éric Girard ont terminé fort ce premier quart-temps pour prendre les commandes (23-16, 10′). Malgré une mauvaise entame de match et de nombreuses pertes de balle (9 en vingt minutes), les Rochelais ont su profiter du bon passage de Jubrile Belo (9 points) pour rester au contact des locaux. En dépit de cette légère réaction, les Nordistes ont remis un coup d’accélérateur au meilleur des moments pour reprendre 11 longueurs d’avance juste avant la mi-temps (44-33, 20′).

Au retour des vestiaires, l’ESSM Le Portel a repris sa marche en avant. La paire Février – Nunge a continué de faire très mal à la défense rochelaise. Bien que malmenés, les Rochelais ont comblé peu à peu l’écart, obligeant Éric Girard à stopper le jeu pour remobiliser ses troupes (58-45, 27′). Combatifs, les Maritimes ne sont pourtant pas parvenus à renverser la situation à leur avantage et ont littéralement craqué dans les dix dernières minutes. Avec ce large succès sur le score de 83 à 62, Le Portel se relance à domicile et abandonne La Rochelle et l’Élan Chalon seuls en bas de la Betclic ÉLITE.