Le programme de la finale et petite-finale de l’EuroBasket

L’EuroBasket 2025 connaîtra son dénouement ce dimanche dans la capitale lettone. L’affiche de la finale opposera deux équipes invaincues depuis le début de la compétition : la Turquie et l’Allemagne.

Turquie – Allemagne : duel pour la couronne européenne

La Turquie s’est qualifiée en dominant la Grèce (94-68), emmenée par un Ercan Osmani de gala (28 points à 6/8 à 3-points, dont 18 avant la pause) et un Alperen Sengun complet (15 points, 12 rebonds, 6 passes). Finalistes une seule fois dans leur histoire (2001), les Turcs ont l’occasion de décrocher un premier titre continental.

En face, l’Allemagne a écarté la Finlande (98-86) grâce à un Dennis Schröder inspiré (26 points, 12 passes) et à la régularité de Franz Wagner (23 points). Sacrée une seule fois, en 1993, la sélection allemande vise un deuxième titre européen.

L’entre-deux de cette finale aura lieu à 20h (heure française).

Grèce – Finlande : une médaille de consolation en jeu

En ouverture, à 16h (heure française), la petite finale mettra aux prises la Grèce et la Finlande. Les deux nations tenteront de finir leur parcours sur une bonne note en décrochant le bronze. Pour la Grèce, il s’agirait d’une première médaille depuis le bronze de 2009, tandis que la Finlande vise un podium inédit dans son histoire.