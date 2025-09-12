Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Le programme de la finale et petite-finale de l’EuroBasket

EuroBasket - La finale de l’EuroBasket 2025 opposera la Turquie à l’Allemagne ce dimanche à 20h (heure française), à Riga. Plus tôt dans l’après-midi, la petite finale entre la Grèce et la Finlande lancera le programme à 16h.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le programme de la finale et petite-finale de l’EuroBasket

L’Allemagne comme la Finlande jouent pour une médaille européenne ce dimanche 14 septembre à l’EuroBasket

Crédit photo : Lilian Bordron

L’EuroBasket 2025 connaîtra son dénouement ce dimanche dans la capitale lettone. L’affiche de la finale opposera deux équipes invaincues depuis le début de la compétition : la Turquie et l’Allemagne.

Turquie – Allemagne : duel pour la couronne européenne

La Turquie s’est qualifiée en dominant la Grèce (94-68), emmenée par un Ercan Osmani de gala (28 points à 6/8 à 3-points, dont 18 avant la pause) et un Alperen Sengun complet (15 points, 12 rebonds, 6 passes). Finalistes une seule fois dans leur histoire (2001), les Turcs ont l’occasion de décrocher un premier titre continental.

LIRE AUSSI

En face, l’Allemagne a écarté la Finlande (98-86) grâce à un Dennis Schröder inspiré (26 points, 12 passes) et à la régularité de Franz Wagner (23 points). Sacrée une seule fois, en 1993, la sélection allemande vise un deuxième titre européen.

L’entre-deux de cette finale aura lieu à 20h (heure française).

Grèce – Finlande : une médaille de consolation en jeu

En ouverture, à 16h (heure française), la petite finale mettra aux prises la Grèce et la Finlande. Les deux nations tenteront de finir leur parcours sur une bonne note en décrochant le bronze. Pour la Grèce, il s’agirait d’une première médaille depuis le bronze de 2009, tandis que la Finlande vise un podium inédit dans son histoire.

Programme du dimanche 14 septembre (heures françaises)

  • 16h : Grèce – Finlande (match pour la 3e place)

  • 20h : Turquie – Allemagne (finale)

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Allemagne
Allemagne
Suivre
Grèce
Grèce
Suivre
Turquie
Turquie
Suivre
Finlande
Finlande
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Un naufrage grec en demi-finale, un écart quasi-historique, mais « pas une déception » pour Vassilis Spanoulis
L'Allemagne comme la Finlande jouent pour une médaille européenne ce dimanche 14 septembre à l'EuroBasket
EuroBasket
00h00Le programme de la finale et petite-finale de l’EuroBasket
Outre Ercan Osmani, Alperen Sengun et Cedi Osman ont réalisé une grande demi-finale contre la Grèce
EuroBasket
00h00La Turquie humilie la Grèce pour rejoindre l’Allemagne en finale de l’Euro !
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
Rémi Giuitta après Fos - Orléans à Marseille en 2024-2025
NM1
00h00Rémi Giuitta devient président de Fos Provence Basket
EuroBasket masculin
00h00« L’Allemagne a montré pourquoi elle était la meilleure équipe du monde » : les réactions après Allemagne – Finlande
EuroBasket
00h0020 ans après, l’Allemagne est de retour en finale de l’EuroBasket !
Coupe de France Masculine
00h00[Retro] Un an après l’imbroglio des paris sportif, et des millions d’euros versés aux parieurs, la Coupe de France de basket reprend ce week-end
1 / 0
Livenews NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
1 / 0