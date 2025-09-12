La Turquie humilie la Grèce pour rejoindre l’Allemagne en finale de l’Euro !

24 ans plus tard, la Turquie va disputer la deuxième finale de son histoire de l’EuroBasket. Largement dominateurs de leurs voisins grecs en demi-finales (94-68) ce vendredi 12 septembre à Riga, les coéquipiers d’Alperen Sengun ont signé leur huitième victoire en huit matches. Ils tenteront de décrocher leur première médaille d’or de l’histoire contre l’Allemagne dimanche soir.

EuroBasket – 1/2 Finales Grèce 68 Turquie 94

Ercan Osmani, le héros du jour

De suspense il n’y a pas eu lors des deux demi-finales de l’EuroBasket. Après un succès plutôt tranquille de l’Allemagne en demi-finales contre la Finlande, l’autre équipe invaincue de cette compétition, la Turquie a réalisé une véritable démonstration face à la Grèce de Giannis Antetokounmpo.

Incertain jusqu’au dernier moment – à moins que l’intox ait bien marché -, Cedi Osman a tenu sa place dans le cinq majeur (17 points à 7/12 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d’évaluation en 34 minutes). Et si c’est le potentiel MVP de l’Euro, Alperen Sengun, qui était très attendu, c’est son collègue intérieur Ercan Osmani qui a surtout brillé. Constamment pris à deux en défense, au point de commencer la rencontre par un 0/8 aux tirs, la star des Rockets a cependant régalé le poste 4 shooteur de l’Anadolu Efes Istanbul. Auteur de 10,4 points de moyenne avant le match, le Kosovar naturalisé turc avait déjà marqué 14 points à 4/4 à 3-points à la fin du premier quart-temps. Et son équipe menait de 10 points (26-16). Une avance qui a passé les +20 peu avant la pause (49-31, 20′), avec seulement 4 points pour Giannis Antetokounmpo (12 points à 6/13 au final, 12 rebonds, 5 passes décisives et 5 balles perdues en 30 minutes) et 12 balles perdues pour les Grecs.

ERCAN OSMANI IS A WALKING FIRE RIGHT NOW.#EuroBasket pic.twitter.com/6eMNvkWGMm — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Au final, Ercan Osmani a même planté 28 points à 11/15 aux tirs (dont 6/8 à 3-points, ce qui constitue un record en demi-finales) et pris 6 rebonds pour finir à 33 d’évaluation. Surtout, la sélection d’Ergin Ataman s’est nourrie des 22 ballons égarés par les Grecs (un record en demi-finales d’un Euro, depuis que cette statistique est comptabilisée) pour l’emporter de 26 points, soit la deuxième plus grosse victoire en demi-finales après le succès des Français en demi-finales de l’EuroBasket 2022, contre la Pologne (95-54). Ils n’ont même pas eu besoin d’un Alperen Sengun de gala pour finir avec un tel écart, ce dernier ayant fait preuve de maladresse (5/15 aux tirs, 5 balles perdues), même si l’impression visuelle reste celle d’un MVP (15 points, 12 rebonds et 6 passes décisives pour 18 d’évaluation).

Face à l’Allemagne dimanche à 20h heure française, la Turquie tentera de décrocher le premier titre de son histoire. En effet, battus en finale de l’Euro 2001 puis de la Coupe du monde 2010, à chaque fois en finale, ils n’ont jamais décroché l’or. Bref, autant dire qu’Ergin Ataman et ses hommes sont à Riga pour écrire là.

