La Turquie humilie la Grèce pour rejoindre l’Allemagne en finale de l’Euro !
Outre Ercan Osmani, Alperen Sengun et Cedi Osman ont réalisé une grande demi-finale contre la Grèce
24 ans plus tard, la Turquie va disputer la deuxième finale de son histoire de l’EuroBasket. Largement dominateurs de leurs voisins grecs en demi-finales (94-68) ce vendredi 12 septembre à Riga, les coéquipiers d’Alperen Sengun ont signé leur huitième victoire en huit matches. Ils tenteront de décrocher leur première médaille d’or de l’histoire contre l’Allemagne dimanche soir.
Ercan Osmani, le héros du jour
De suspense il n’y a pas eu lors des deux demi-finales de l’EuroBasket. Après un succès plutôt tranquille de l’Allemagne en demi-finales contre la Finlande, l’autre équipe invaincue de cette compétition, la Turquie a réalisé une véritable démonstration face à la Grèce de Giannis Antetokounmpo.
Incertain jusqu’au dernier moment – à moins que l’intox ait bien marché -, Cedi Osman a tenu sa place dans le cinq majeur (17 points à 7/12 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d’évaluation en 34 minutes). Et si c’est le potentiel MVP de l’Euro, Alperen Sengun, qui était très attendu, c’est son collègue intérieur Ercan Osmani qui a surtout brillé. Constamment pris à deux en défense, au point de commencer la rencontre par un 0/8 aux tirs, la star des Rockets a cependant régalé le poste 4 shooteur de l’Anadolu Efes Istanbul. Auteur de 10,4 points de moyenne avant le match, le Kosovar naturalisé turc avait déjà marqué 14 points à 4/4 à 3-points à la fin du premier quart-temps. Et son équipe menait de 10 points (26-16). Une avance qui a passé les +20 peu avant la pause (49-31, 20′), avec seulement 4 points pour Giannis Antetokounmpo (12 points à 6/13 au final, 12 rebonds, 5 passes décisives et 5 balles perdues en 30 minutes) et 12 balles perdues pour les Grecs.
ERCAN OSMANI IS A WALKING FIRE RIGHT NOW.#EuroBasket pic.twitter.com/6eMNvkWGMm
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Au final, Ercan Osmani a même planté 28 points à 11/15 aux tirs (dont 6/8 à 3-points, ce qui constitue un record en demi-finales) et pris 6 rebonds pour finir à 33 d’évaluation. Surtout, la sélection d’Ergin Ataman s’est nourrie des 22 ballons égarés par les Grecs (un record en demi-finales d’un Euro, depuis que cette statistique est comptabilisée) pour l’emporter de 26 points, soit la deuxième plus grosse victoire en demi-finales après le succès des Français en demi-finales de l’EuroBasket 2022, contre la Pologne (95-54). Ils n’ont même pas eu besoin d’un Alperen Sengun de gala pour finir avec un tel écart, ce dernier ayant fait preuve de maladresse (5/15 aux tirs, 5 balles perdues), même si l’impression visuelle reste celle d’un MVP (15 points, 12 rebonds et 6 passes décisives pour 18 d’évaluation).
Face à l’Allemagne dimanche à 20h heure française, la Turquie tentera de décrocher le premier titre de son histoire. En effet, battus en finale de l’Euro 2001 puis de la Coupe du monde 2010, à chaque fois en finale, ils n’ont jamais décroché l’or. Bref, autant dire qu’Ergin Ataman et ses hommes sont à Riga pour écrire là.
A Riga,
Commentaires