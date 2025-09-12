Recherche
EuroBasket masculin

La Turquie humilie la Grèce pour rejoindre l’Allemagne en finale de l’Euro !

EuroBasket - La Turquie n'a fait qu'une bouchée de la Grèce (94-68) en demi-finales de l'EuroBasket 2025. 24 ans après leur dernière finale, à domicile, les Turcs sont de retour à ce niveau. Ils affronteront l'Allemagne dimanche à 20h heure française.
00h00
La Turquie humilie la Grèce pour rejoindre l'Allemagne en finale de l'Euro !

Outre Ercan Osmani, Alperen Sengun et Cedi Osman ont réalisé une grande demi-finale contre la Grèce

Crédit photo : Lilian Bordron

24 ans plus tard, la Turquie va disputer la deuxième finale de son histoire de l’EuroBasket. Largement dominateurs de leurs voisins grecs en demi-finales (94-68) ce vendredi 12 septembre à Riga, les coéquipiers d’Alperen Sengun ont signé leur huitième victoire en huit matches. Ils tenteront de décrocher leur première médaille d’or de l’histoire contre l’Allemagne dimanche soir.

Ergin Ataman, après avoir remporté trois fois l'EuroLeague, amène la Turquie en finale de l'EuroBasket
Ergin Ataman, après avoir remporté trois fois l’EuroLeague, amène la Turquie en finale de l’EuroBasket (photo : Lilian Bordron)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ercan Osmani, le héros du jour

De suspense il n’y a pas eu lors des deux demi-finales de l’EuroBasket. Après un succès plutôt tranquille de l’Allemagne en demi-finales contre la Finlande, l’autre équipe invaincue de cette compétition, la Turquie a réalisé une véritable démonstration face à la Grèce de Giannis Antetokounmpo.

Incertain jusqu’au dernier moment – à moins que l’intox ait bien marché -, Cedi Osman a tenu sa place dans le cinq majeur (17 points à 7/12 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d’évaluation en 34 minutes). Et si c’est le potentiel MVP de l’Euro, Alperen Sengun, qui était très attendu, c’est son collègue intérieur Ercan Osmani qui a surtout brillé. Constamment pris à deux en défense, au point de commencer la rencontre par un 0/8 aux tirs, la star des Rockets a cependant régalé le poste 4 shooteur de l’Anadolu Efes Istanbul. Auteur de 10,4 points de moyenne avant le match, le Kosovar naturalisé turc avait déjà marqué 14 points à 4/4 à 3-points à la fin du premier quart-temps. Et son équipe menait de 10 points (26-16). Une avance qui a passé les +20 peu avant la pause (49-31, 20′), avec seulement 4 points pour Giannis Antetokounmpo (12 points à 6/13 au final, 12 rebonds, 5 passes décisives et 5 balles perdues en 30 minutes) et 12 balles perdues pour les Grecs.

Au final, Ercan Osmani a même planté 28 points à 11/15 aux tirs (dont 6/8 à 3-points, ce qui constitue un record en demi-finales) et pris 6 rebonds pour finir à 33 d’évaluation. Surtout, la sélection d’Ergin Ataman s’est nourrie des 22 ballons égarés par les Grecs (un record en demi-finales d’un Euro, depuis que cette statistique est comptabilisée) pour l’emporter de 26 points, soit la deuxième plus grosse victoire en demi-finales après le succès des Français en demi-finales de l’EuroBasket 2022, contre la Pologne (95-54). Ils n’ont même pas eu besoin d’un Alperen Sengun de gala pour finir avec un tel écart, ce dernier ayant fait preuve de maladresse (5/15 aux tirs, 5 balles perdues), même si l’impression visuelle reste celle d’un MVP (15 points, 12 rebonds et 6 passes décisives pour 18 d’évaluation).

Alperen SENGUN
Alperen SENGUN
15
PTS
12
REB
6
PDE
GRE
68 94
TUR

Face à l’Allemagne dimanche à 20h heure française, la Turquie tentera de décrocher le premier titre de son histoire. En effet, battus en finale de l’Euro 2001 puis de la Coupe du monde 2010, à chaque fois en finale, ils n’ont jamais décroché l’or. Bref, autant dire qu’Ergin Ataman et ses hommes sont à Riga pour écrire là.

A Riga,

Gabriel Pantel-Jouve
Grèce
Grèce
Turquie
Turquie
johndoe- Modifié
premiere analyse..les 2 coachs ne tirent pas dans la meme catégorie..la turquie beaucoup plus complete meme sur le banc....,que de talent,de travail sur la défense de giannis A... cantonné a 12 pts.c'est simple, ils ont déroulé dans ce match...la grece..que dire..sélectionné thanasis caractériel survitaminé ..pour faire plaisir a giannis..mais spanoulis n'est pas le seul..les bucks pour etre sur de resigner giannis l'année prochaine,on signé la pom-pom de la famille pour plus de 2 millions..l'arnaque NBA 2025/26..bon,ce qui chagrine un peu, c'est que le coach grec,est aussi celui de monaco...et que calathes va rester..ca va souffler cet hiver sur monaco avec les 2 éoliennes de service.. monsieur ataman coach de l'euro,c'est une certitude, moi qui suit le premier a critiquer l'arbitrage!!! honnetement, il a été de qualité sur les 2 demie-finales..
oscarnivore
Seule nuance que j'apporterais à ton constat, c'est sur le banc turc. Non pas qu'il soit mauvais. En fait, on sait pas, au moins sur ce match : ils ont joué à 7,5 (Bona jouant 7mn38). Au moins, ils auront quatre gars frais pour la finale... Pour le reste, très forts. Dans le genre "je te saute à la gorge et je lâche plus", top niveau... (en plus d'un gros collectif)
samuel92
Comme je le pensais, la Grèce n'avait pas vraiment sa place à ce niveau. La Turquie a déroulé sans problème malgré un Sengun dans le dur mais Osmani s'est transformé en superstar.
ghostfloyd
Après avoir battu l'Italie l'Espagne la Georgie Israel et la Lituanie, la Grèce n'avait pas sa place à ce niveau okok... on verra dimanche pour le bronze. Gros coaching de Ataman, et surtout un groupe en confiance totale: beaucoup s'est joué sur les tirs de Osmani qui sont rentrés (et pas qu'un peut, le facteur X total, bravo à lui il a été incroyable) au contraire de ceux de Mitoglou ou Papanikolaou. Enorme défense sur Giannis, après la première faute sifflée défensivement sur lui est autour de la 30e minute, donc les arbitres ont laissé les jeu très physique, et à ce jeu là, les turcs étaient aussi supérieurs. Et par ailleurs le jeu de passe turc globalement et la vista de Sengun sont remarquables.
dauw24
La Turquie pratique sans doute le plus beau jeu et le plus complet de cet Euro. La défense est impressionnante et l'attaque est redoutable que ce soit dans la raquette ou à 3 points. l'Allemagne est très solide, moins flashy, ça peut faire une belle opposition de style. Je n'aime pas trop Ataman mais il faut reconnaître que c'est un très bon coach
oscarnivore
Turqui-nator... O_O
karbonator63
MONSIEUR ATAMAN... démonstration de coaching depuis le début de l'Euro avec un super groupe évidemment en pleine confiance,vivement dimanche !
Livenews
