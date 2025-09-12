Recherche
EuroBasket masculin

Cedi Osman toujours très incertain pour la demi-finale de l’Euro Turquie – Grèce

EuroBasket - Cedi Osman reste un point d'interrogation pour la demi-finale cruciale de l'Eurobasket 2025. Le joueur turc, blessé au pied lors du quart de finale contre la Pologne, pourrait être déclaré apte au dernier moment.
|
00h00
Cedi Osman toujours très incertain pour la demi-finale de l’Euro Turquie – Grèce

Cedi Osman va-t-il tenir sa place ce vendredi contre la Grèce ?

Crédit photo : Lilian Bordron

L’ailier turc Cedi Osman traverse une période d’incertitude à quelques heures de la demi-finale de l’Eurobasket 2025 face à la Grèce. Blessé au pied durant la victoire en quart de finale contre la Pologne, le joueur n’avait plus participé aux entraînements collectifs depuis cet incident.

Une participation qui se décidera au dernier moment

Lors de l’entraînement matinal de ce jour à Riga, en Lettonie, Cedi Osman a pu participer à une partie de la routine d’échauffement avec ses coéquipiers. Cette évolution positive reste cependant insuffisante pour garantir sa présence sur le parquet lors du choc contre la Grèce ce soir.

Le staff technique turc devra prendre une décision de dernière minute concernant la participation de son joueur clé. L’importance capitale de cette demi-finale pourrait pousser l’encadrement à prendre des risques calculés avec la santé de son ailier, compte tenu de l’enjeu représenté par une qualification en finale de l’EuroBasket, ce qui serait une première pour le basket turc depuis 2001.

PROFIL JOUEUR
Cedi OSMAN
Poste(s): Ailier
Taille: 204 cm
Âge: 30 ans (08/04/1995)
Nationalités:

turquie.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
23,3
#5
REB
6,3
#43
PD
2
#162

La situation reste donc totalement ouverte, et tous les scénarios demeurent possibles pour Osman. Sa présence effective ne sera probablement connue qu’au moment de l’annonce des cinq majeurs, quelques minutes avant le coup d’envoi de cette demi-finale très attendue.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Grèce
Grèce
Turquie
Turquie
