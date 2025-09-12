Cedi Osman toujours très incertain pour la demi-finale de l’Euro Turquie – Grèce

L’ailier turc Cedi Osman traverse une période d’incertitude à quelques heures de la demi-finale de l’Eurobasket 2025 face à la Grèce. Blessé au pied durant la victoire en quart de finale contre la Pologne, le joueur n’avait plus participé aux entraînements collectifs depuis cet incident.

Une participation qui se décidera au dernier moment

Lors de l’entraînement matinal de ce jour à Riga, en Lettonie, Cedi Osman a pu participer à une partie de la routine d’échauffement avec ses coéquipiers. Cette évolution positive reste cependant insuffisante pour garantir sa présence sur le parquet lors du choc contre la Grèce ce soir.

Le staff technique turc devra prendre une décision de dernière minute concernant la participation de son joueur clé. L’importance capitale de cette demi-finale pourrait pousser l’encadrement à prendre des risques calculés avec la santé de son ailier, compte tenu de l’enjeu représenté par une qualification en finale de l’EuroBasket, ce qui serait une première pour le basket turc depuis 2001.

PROFIL JOUEUR Cedi OSMAN Poste(s): Ailier Taille: 204 cm Âge: 30 ans (08/04/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 23,3 #5 REB 6,3 #43 PD 2 #162

La situation reste donc totalement ouverte, et tous les scénarios demeurent possibles pour Osman. Sa présence effective ne sera probablement connue qu’au moment de l’annonce des cinq majeurs, quelques minutes avant le coup d’envoi de cette demi-finale très attendue.