Le programme du tournoi olympique de basket du 2 août

Voici le programme du tournoi olympique de basket du vendredi 2 août, au stade Pierre Mauroy de Lille. Il s’agit de la troisième et dernière journée des groupes C et A.

A 21 heures, l’équipe de France défie l’Allemagne, championne du monde en titre. Les Bleus restent sur deux victoires, face au Brésil et au Japon.

Vendredi 2 août – Stade Pierre-Mauroy de Lille Hommes – Groupe C – 3e journée : Japon – Brésil (11h00)

Hommes – Groupe A – 3e journée : Australie – Grèce (13h30)

Hommes – Groupe A – 3e journée : Canada – Espagne (17h15)

Hommes – Groupe B – 3e journée : France – Allemagne (21h00)

En complément, voici les quatre matches des équipes de France de 3×3 de ce vendredi 2 août :