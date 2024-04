Le Real Madrid, défait à Barcelone, perd sa place de leader

Le Real Madrid n’est plus en tête du championnat espagnol, la Liga Endesa. Le club de la capitale s’est inclinée dans le clasico de Liga Endesa ce dimanche 7 avril, sur le parquet du FC Barcelone (85-79).

Malmenée d’entrée (27-11, 10′), l’équipe de Fabien Causeur (pas sur la feuille de match), Guerschon Yabusele (10 points à 3/6 aux tirs et 1 rebond en 23 minutes) et Vincent Poirier (4 points à 2/4 et 7 rebonds en 19 minutes) a compté jusqu’à 20 points de retard. Après 17 minutes de jeu, les Catalans menaient en effet 42 à 22. Cependant, par l’intermédiaire de Sergio Llull (11 points à 3/5 à 3-points en 17 minutes) et Gabriel Deck (14 points à 6/7 et 13 rebonds), les visiteurs ont réagi avant la pause (45-33). De nouveau en confiance, ils sont venus souffler sur la nuque de leurs rivaux (57-54 puis 64-63) mais Nico Laprovittola (25 points) a rentré le 3-points décisif (83-75) à 1 minute 30 de la fin, comme il l’avait fait pour envoyer Barcelone en playoffs de l’EuroLeague trois jours plus tôt.

Au classement, le Real Madrid (23 victoires et 5 défaites) perd donc la première place au profil de Malaga, à cause du point-average particulier.