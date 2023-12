Le Real Madrid sans quatre joueurs contre l’ASVEL

EuroLeague - Attendu jeudi à la LDLC Arena, le Real Madrid va venir affronter l'ASVEL sans Guerschon Yabusele, Rudy Fernandez, Mario Hezonja et Gabriel Deck.

Alors que se profile le choc des extrêmes jeudi à la LDLC Arena entre l’ASVEL et le Real Madrid pour boucler la phase aller de l’EuroLeague, le champion d’Europe viendra à Décines sans quatre joueurs majeurs.

Selon Pilar Casado, journaliste à Movistar, le club espagnol va se déplacer sans Guerschon Yabusele, absent de longue date, mais aussi sans Gabriel Deck, Mario Hezonja et le chouchou du public tricolore, Rudy Fernandez. De là à espérer renverser le rapport de force pour l’ASVEL ? Les Villeurbannais n’ont plus gagné à domicile depuis le mois de janvier et restent sur huit revers de rang, tandis que le Real ne s’est incliné qu’une seule fois au cours des 16 premiers matchs…