Le Real Madrid seul au monde, Vincent Poirier signe l’une des actions de l’année

Qui stoppera le Real Madrid ? Pas le Maccabi Tel-Aviv en tout cas… En déplacement au Pionir, là où le club israélien accueille ses adversaires dans l’attente de la résolution du conflit, le champion d’Europe a vécu une nouvelle soirée sereine en EuroLeague. Une large victoire (99-70), sa 10e de la saison, en autant de matchs. Et même un superbe 20/21 si l’on ajoute la Liga Endesa, avec Malaga comme seul bourreau de l’automne.

Injouable dès le premier quart-temps (36-21), le Real a pu compter, comme souvent, sur un immense Edy Tavares, auteur de 19 points à 8/11, 8 rebonds et 2 passes décisives pour 24 d’évaluation en 20 minutes. Le géant capverdien a été bien relayé par Vincent Poirier, seul Français du soir à Belgrade. L’ancien pivot de Hyères-Toulon a été rentable (13 d’évaluation en 16 minutes) avec 8 points à 100%, 5 rebonds et 3 contres. Il a surtout fait le tour des réseaux sociaux avec une action magique en duo avec Sergio Rodriguez.

WOW😮

Poirier with a monstrous dunk from an alley-oop!😤#MagicMoment I @RMBaloncesto pic.twitter.com/pPBEF2e8lk

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 28, 2023