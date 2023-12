Le record de la honte pour Detroit, Bilal Coulibaly sous-utilisé offensivement ?

NBA - Sans Killian Hayes ni Malcolm Cazalon, les Detroit Pistons ont encaissé cette nuit leur 27e défaite consécutive. Un atroce record, la pire série de toute l'histoire de la NBA sur une seule saison.

Comme depuis dix jours, Killian Hayes n’était pas là, malade. Une absence qui commence à s’éterniser… De son côté, Malcolm Cazalon était toujours en G-League. Mais Detroit n’a pas eu besoin de ses deux Français pour écrire l’histoire : après avoir démarré la saison par deux victoires en trois matchs, les Pistons ont encaissé mardi leur 27e défaite de suite (112-118 contre Brooklyn) ! Record absolu dans l’histoire de la NBA pour un seul et même exercice. Il n’en faut désormais plus qu’une pour égaler la plus longue série jamais vue dans l’Association : les 28 revers de rang des Sixers, à cheval entre les saisons 2014/15 et 2015/16. Une statistique pour résumer l’infamant automne des Pistons, incapables de gagner en novembre ET en décembre ? Malcolm Cazalon est le seul joueur de l’effectif à présenter un +/- positif : +5. Et pour cause, le Roannais n’a disputé… qu’une seule rencontre.

Si l’on a déjà certes plus vu en statistiquement (4 points, 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 26 minutes), Bilal Coulibaly a livré une nouvelle action d’éclat. L’ancien minot du Courbevoie Sport Basket a renvoyé le champion du monde, Franz Wagner, à ses études sur un contre magistral au buzzer du premier quart-temps. Mais alors que les Wizards s’enfoncent dans la médiocrité, battus 119-127 par le Magic, l’utilisation offensive du rookie fait de plus en plus débat. Face à Orlando, Coulibaly n’a pris qu’un seul shoot, une claquette sur rebond offensif… Lui qui montre pourtant une vraie efficacité balle en main (52% d’adresse globale, 42% à 3-points). Ce qui ne fait toutefois pas tilter son coach Wes Unseld. « C’est juste le cours du match. On n’appelle pas beaucoup de systèmes pour Bilal au début. Je ne suis pas inquiet pour lui d’un point de vue offensif. »

Soir sans pour Rudy Gobert. Leaders de la conférence Ouest, ses Timberwolves ont été corrigés à domicile par Oklahoma City (106-129), et le pivot picard n’a pas pesé (10 points à 2/6 et 5 rebonds en 29 minutes). Côté Thunder, deux des trois joueurs n’ayant pas foulé le parquet étaient malheureusement Français : Ousmane Dieng et Olivier Sarr.