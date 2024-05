L’équipe de France 3×3 masculine est encore en vie pour une qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. Dans l’obligation de remporter son 3e match de groupe face au Canada, les Bleus ont rempli leur contrat en s’imposant 21 à 11 ce samedi 18 mai.

Les Bleus du basket 3×3 restent en course pour tenter d'aller décrocher leur place pour les JO ! Vainqueurs du Canada (21-11) pour leur dernier match de poule, ils affronteront l'Allemagne en quarts de finale. #lequipeBASKET pic.twitter.com/rPoaP6C1rb — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 18, 2024

Raphaël Wilson ne veut pas revivre la même déception que pour les JO de Tokyo

Ce match à la vie à la mort a notamment été marqué par la performance majuscule de Raphaël Wilson, symbolique à plus d’un titre. Rappelé pour ce TQO de Debrecen après trois ans d’absence, le joueur de 35 ans faisait partie des acteurs tricolores qui ont échoué à une marche de la qualification aux JO de Tokyo en 2021. Alors forcément, celui qui se consacre désormais à plein temps au 3×3, à Lausanne, ne souhaite pas revivre le même échec, surtout pour des échéances olympiques à la maison.

Pour cela, Raphaël Wilson (10 points) a porté ses camarades Franck Séguela, Timothé Vergiat et Jules Rambaut face au Canada. Masqué au visage (en raison d’une opération au nez) durant la première journée de compétition, terminée à 1/10 au tir à 2-points, le spécialiste du 3×3 ne le portait pas ce samedi et a converti 4 tentatives de loin sur 6, tout en prenant 3 rebonds et en contrant 1 tir. L’adresse française au global (3/5 à 2-points pour Vergiat) a permis aux Bleus de très bien débuter et de toujours mener face aux Canadiens.

Les Bleus affronteront l’Allemagne en quart

Devenu papa la veille, à 21h21, Raphaël Wilson a, comme un symbole, inscrit le 21e point victorieux sur la ligne des lancers francs. « 21-21, c’est le chiffre des matchs gagnés du 3×3. C’est peut-être un signe », disait-il dans une vidéo de la Fédération Française de 3×3. Celui d’une qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024 à venir pour les Bleus ? En tout cas, la route de ces derniers vers leur objectif olympique va se poursuivre en quart de finale, face à l’Allemagne, ce dimanche 19 mai (16h15). Une victoire face aux Allemands donnerait 3 chances sur 4 aux Bleus de décrocher leur ticket pour les JO, avec les tickets attribués aux deux finalistes de ce TQO de Debrecen ainsi qu’au vainqueur du match pour la 3e place.