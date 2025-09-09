Recherche
LF2

Le Rouen Métropole Basket engage deux internationales françaises U20

LF2 - Officiellement autorisé à évoluer en deuxième division féminine pour la saison 2025-2026, le Rouen Métropole Basket Féminin (ex GCO Bihorel) a annoncé l’arrivée de quatre joueuses pour renforcer son effectif, notamment deux Bleuettes U20 ayant participé à l’EuroBasket cet été.
|
00h00
Internationale U20 avec les Bleuettes cet été, Jade Ferré rejoint le Rouen Métropole Basket Féminin, tout comme sa coéquipière de sélection Clara Causeur.

Crédit photo : FIBA

Après plusieurs semaines d’attente insoutenable au sein du club, le Rouen Métropole Basket Féminin (ex GCO Bihorel) est officiellement autorisé à évoluer en Ligue 2 Féminine en 2025-2026, après le passage de 12 à 14 équipes dans la division. Pour répondre aux exigences de cette promotion, le club a annoncé plusieurs recrues, dont celles de Clara Causeur de Jade Ferré, internationales U20 avec l’équipe de France à l’EuroBasket 2025.

Rare “satisfaction” de l’EuroBasket ratée par les Bleuettes, qui terminent à une place de la relégation en deuxième division européenne, Clara Causeur (1,76 m, 19 ans) vient renforcer le RMBF à la mène, dans un profil de “poste 1 rapide, intelligente et engagée, qui apportera son sens du jeu, sa vision et son intensité au collectif rouennais”, peut-on lire dans son officialisation. à l’EuroBasket U20 Féminin, Clara Causeur apportait 9,3 points à plus de 49% aux tirs, 1,7 rebond et 3 passes décisives en 18 minutes avec les Bleuettes, au sortir de sa découverte de la LFB avec Villeneuve-d’Ascq la saison passée.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Clara Causeur.jpg
Clara CAUSEUR
Poste(s): Meneur
Taille: 176 cm
Âge: 19 ans (23/10/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroBasket U20 Féminin
PTS
9,3
#50
REB
1,7
#125
PD
3
#24

Sa coéquipière en Bleu Jade Ferré (1,76 m, 20 ans) rejoint elle aussi le club, et reste ainsi en Normandie. Malgré son jeune âge, la meneuse “pleine de talent” a déjà beaucoup l’expérience des responsabilités : elle était la capitaine de l’US La Glacerie – Cherbourg la saison passée, avant que le club ne disparaisse cet été à cause de dettes trop importantes. “Capable de garder son calme et sa confiance dans le jeu”, la meneuse “arrive motivée” après une fin d’aventure manchoise marquante et un EuroBasket durant lequel elle n’a pas su peser (4,4 points, 1,4 rebond et 1,3 passe de moyenne en 12 minutes).

PROFIL JOUEUR
Jade FERRE
Taille: 176 cm
Âge: 20 ans (28/04/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroBasket U20 Féminin
PTS
4,4
#118
REB
1,4
#144
PD
1,3
#89

 

Les deux jeunes talents ne sont pas les seules à avoir rejoint Rouen lundi 8 septembre : l’intérieure Dieyneba Niang (22 ans) rejoint la Normandie après une saison à Martigues (NF1), retrouvant ainsi la division dans laquelle elle avait évolué avec Montbrison en 2023-2024 (3,8 points et 3,3 rebonds en 13 minutes).

Enfin, Stacy Chovino (1,80 m, 20 ans) étoffe les ailes rouennaises après son départ d’Alençon. La joueuse formée à l’ASVEL Féminin, qui a porté le maillot de l’équipe de France U16 à l’Euro 2022, “va mettre son énergie au service de l’équipe” pour tenter de confirmer son potentiel au RMBF, après avoir rendu de fiers services dans l’Orne l’an dernier pour sa première saison professionnelle (7,6 points mais 34% d’adresse et 6,8 rebonds en 22 minutes de moyenne).

LF2 - Le Rouen Métropole Basket Féminin (GCO Bihorel) est officiellement promu en LF2 pour la saison 2025-2026.
Rouen-Bihorel, désormais sous la bannière RMB, voit son accession en LF2 validée – BeBasket
