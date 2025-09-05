Rouen-Bihorel, désormais sous la bannière RMB, voit son accession en LF2 validée

Après un été sous tension, le Rouen Métropole Basket Féminin (GCO Bihorel) a obtenu le feu vert pour évoluer en LF2. La décision, rendue le 2 septembre par la Chambre d’Appel – Section financière, lève l’avis défavorable prononcé par la CCG début août et renvoie désormais à la validation budgétaire finale.

Désormais résident de la Kindarena

Rouen-Bihorel, devenu il y a peu Rouen Métropole Basket Féminin dans une volonté d’uniformisation en Seine-Maritime, va ainsi évoluer en 2e division française, comme les hommes. Le club, comme la SIG Association Illkirch-Graffenstaden, bénéficie de l’expansion de la LF2, qui est passée de 12 à 14 équipes à compter de cette saison 2025-2026.

Dans son communiqué, le RMB Féminin en profite pour officialiser son statut de club résident du Kindarena. De quoi inscrire durablement le basket féminin de la métropole rouennaise sur une grande scène et renforcer l’attractivité du territoire.