Rouen-Bihorel, désormais sous la bannière RMB, voit son accession en LF2 validée

LF2 - Le Rouen Métropole Basket Féminin (GCO Bihorel) est officiellement promu en LF2 pour la saison 2025-2026, après validation de son budget par la chambre d'appel de la FFBB.
00h00
Crédit photo : Rouen Métropole Basket

Après un été sous tension, le Rouen Métropole Basket Féminin (GCO Bihorel) a obtenu le feu vert pour évoluer en LF2. La décision, rendue le 2 septembre par la Chambre d’Appel – Section financière, lève l’avis défavorable prononcé par la CCG début août et renvoie désormais à la validation budgétaire finale.

LIRE AUSSI

Désormais résident de la Kindarena

Rouen-Bihorel, devenu il y a peu Rouen Métropole Basket Féminin dans une volonté d’uniformisation en Seine-Maritime, va ainsi évoluer en 2e division française, comme les hommes. Le club, comme la SIG Association Illkirch-Graffenstaden, bénéficie de l’expansion de la LF2, qui est passée de 12 à 14 équipes à compter de cette saison 2025-2026.

Dans son communiqué, le RMB Féminin en profite pour officialiser son statut de club résident du Kindarena. De quoi inscrire durablement le basket féminin de la métropole rouennaise sur une grande scène et renforcer l’attractivité du territoire.

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
