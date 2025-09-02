Volonté d’uniformisation à Rouen Métropole Basket avec un changement de logo

Comme Le Mans (Betclic ELITE) ou Toulouse (NM1), le Rouen Métropole Basket a décidé de changer son logo en 2025. Le club a dévoilé ce mardi 2 septembre un nouveau visuel pour définir son identité.

Le Rouen Métropole Basket a dévoilé un logo très épuré, avec un ballon de basket et les lettres RMB. À travers ce changement de logo, le but est de rassembler les différentes entités (masculine, féminine et associative) sous une même identité.

Rouen veut continuer d’évoluer au sein du basket français. L’équipe masculine, dirigée par Sylvain Delorme, s’est réinstallée en ELITE 2, alors que la formation féminine, feu Rouen-Bihorel, pourrait intégrer la LF2 en 2025-2026 après sa victoire au Trophée Coupe de France. Depuis plusieurs années, le club jouit également d’un superbe écrin, la Kindarena, qui a déjà accueilli des matchs de l’équipe de France.