Le Stade Rochelais surprenant leader de Pro B : « On peut aller très loin ! »

C’est le tube de l’automne en Pro B ! Qualifié de « machine de guerre » par Rémy Valin, disposant du « meilleur collectif » selon Rémi Giuitta, le Stade Rochelais est seul en tête de Pro B, doté de 10 victoires en 11 rencontres. Simplement défaite à Lille fin octobre (71-74), l’équipe charentaise a engrangé son huitième succès d’affilée en faisant exploser Fos-Provence (76-55) dans le troisième quart-temps (21-4).

Mais La Rochelle ne veut pas s’enflammer. Dans des propos rapportés par Sud Ouest, Ibrahima Cherif Haidara, auteur d’une nouvelle performance remarquée (11 points, 7 rebonds et 2 contres), a tenu un discours aussi prudent qu’ambitieux. À la fois en rappelant que le Stade Rochelais n’était « personne » en Pro B, mais aussi que son équipe voulait aller loin, « très loin ».

« On savait que ce ne serait pas un match facile. Lorsqu’on s’est mis à apporter de l’intensité, ça les a fait douter. Notre défense est basée là-dessus Quand tu as deux ou trois gars devant toi c’est plus compliqué de shooter… Notre adversaire a fait des choix osés en première mi-temps en nous laissant shooter à 3 points alors qu’on est premier en pourcentage à 3 points. On a eu les tirs ouverts mais on n’a pas mis dedans. Mais on savait qu’avec notre jeu défensif on pouvait toujours garder la confiance et qu’on allait trouver des failles. Cette place de leader on ne s’y habitue pas car chaque match a sa réalité. On aborde chaque rencontre de la même façon. On n’est personne, on n’a rien fait. On est une jeune équipe en Pro B. On veut juste rester au top. On est prêt à jouer contre les meilleures équipes sans se mettre des étoiles dans les yeux. On sait qu’avec une bonne dynamique comme ça, on peut aller très, très loin. »