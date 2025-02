Le Stade Rochelais veut « croire » en son maintien en Betclic ELITE

Déjà enterré près avoir gagné une seule fois sur les 17 premiers matchs de Betclic ELITE, le Stade Rochelais a repris espoir en son maintien en ce début de mois de février. Après sa seule victoire à Dijon sur la phase aller, La Rochelle a enchaîné coup sur coup deux victoires, une nouvelle fois contre la JDA, mais aussi contre l’ESSM Le Portel, adversaire plus que direct pour le maintien.

Tom Digbeu a ravivé la flamme du Stade Rochelais

Ainsi, au moment d’aborder la trêve international, le club rochelais voit l’espoir d’un maintien, inespéré il y a encore deux semaines, se raviver. « On doit y croire », abondait Julien Cortey dans des propos rapportés par Sud-Ouest. « Ce n’est pas épais mais il y a un rayon. »

D’autant que le Stade Rochelais a livré des prestations abouties face à Dijon et Le Portel. Contre le club bourguignon, il a pu compter sur le record de points de la saison en Betclic ELITE signé par sa nouvelle recrue, Tom Digbeu. Après avoir engagé en cours de saison Tyler Cheese et Joshiko Saibou, le fils d’Alain Digbeu est le talent offensif attendu par l’entraîneur rochelais : « Il s’est fondu dans le collectif en jouant sa partition mais sans rien altérer », décrit Julien Cortey à propos de son nouvel arrière. « J’ai souvent parlé de ce poste 2 qui, dans mon système et dans le basket moderne, est important. » Puis, La Rochelle a su enchaîner face à l’ESSM Le Portel, avec sa meilleure marque offensive de la saison (96 points), des menaces multiples (7 joueurs à cinq points ou plus) et, cerise sur le gâteau, un point-average repris.

Revenu à deux victoires de l’ESSM Le Portel, qui occupe la place de barragiste, La Rochelle va cependant devoir encore cravacher pour fondre sur le club stelliste. La trêve internationale de février arrive presque trop vite pour le Stade Rochelais. Au terme de cette période, il devra en plus composer avec un calendrier épineux au mois de mars : l’ASVEL, Élan Chalon, Cholet et la JL Bourg. Mais au moins, l’espoir est revenu du côté de Gaston-Neveur.