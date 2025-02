Espoir ravivé à La Rochelle ? Deuxième victoire de suite contre Le Portel !

Le Stade Rochelais pourrait-il réaliser l’impossible ? En tout cas, il se donne les moyens d’espérer en cette seconde partie de saison. Et Dijon n’est plus la seule victoire de La Rochelle en Betclic ELITE. En effet, une semaine après sa victoire sur le club bourguignon, l’équipe rochelaise a enchaîné face au Portel (96-73).

Victoire nette et sans bavure pour le Stade Rochelais

Pour la première fois de la saison, le Stade Rochelais a dominé du début à la fin une rencontre de Betclic ELITE, pour une victoire autoritaire et méritée (+23). Et s’il s’était majoritairement appuyé sur la marque de la saison en championnat de sa nouvelle recrue Tom Digbeu, c’est cette fois un succès collectif qui a été acquis contre Le Portel (7 joueurs à cinq points ou plus). Prenant déjà 10 points d’avance dès le premier quart-temps, l’équipe de Julien Cortey n’a jamais relâché son étreinte. Très adroite ce samedi soir (10/22 à 3-points), elle a définitivement la bascule au retour des vestiaires, en comptant 17 points d’avance à l’entame du dernier quart-temps, où l’ESSM n’a jamais été en mesure d’effectuer un quelconque retour.

Jubrile Belo a tout arraché sur son passage 😮‍💨☄️#BetclicELITE x @SR_Rupella pic.twitter.com/YkYY5vuOZk — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) February 8, 2025

Si Tom Digbeu a une nouvelle fois assumé son statut de scoreur avec une remarquable justesse (21 points à 7/9 aux tirs, 3 interceptions et 1 balle perdue), il a été bien secondé par Jubrile Belo. L’international britannique, préservé toute la semaine pour son genou, n’a absolument pas manqué de rythme (20 points à 7/8), martyrisant la raquette stelliste de quelques gros dunks. Le jeune Matheo Leray ne s’est pas gêné pour les servir, échouant proche du double-double avec 9 points (3/5 à 3-points) mais 11 passes décisives pour 2 ballons perdus.

Le point-average repris sur Le Portel !

Avec cette victoire, La Rochelle revient à deux succès de sa victime du soir, Le Portel. Cerise sur le gâteau : le panier au buzzer du temps réglementaire de Ryan Hawkins permet de reprendre le point-average sur l’ESSM. Vraiment une soirée parfaite jusqu’au bout à Gaston-Neveur, pour la première fois de la saison.