Le tableau final des barrages d’accession en Betclic ÉLITE

Avec la victoire de Vichy au play-in à Poitiers, on connaît les sept qualifiés pour les barrages d’accession à la Betclic ÉLITE. En plus du Portel, 15e de Betclic ÉLITE, on retrouve les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e de la saison régulière de Pro B 2024-2025. Dès ce mardi, Roanne (5e) reçoit Le Portel, Orléans (3e) Aix-Maurienne (8e) et l’Élan béarnais (4e) l’Alliance Sport Alsace (6e). Le premier match de Blois (2e) est décalé à ce jeudi 22 puisque ce sera contre Vichy, qui va enchaîner après sa rencontre à Poitiers.

Les affiches des barrages d’accession à la Betclic ÉLITE : Blois vs Vichy

Orléans vs Aix-Maurienne

Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez vs Alliance Sport Alsace

Roanne vs Le Portel