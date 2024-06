Séisme dans le basket lituanien : le Zalgiris Kaunas perd le titre face à Vilnius

Le Zalgiris Kaunas ne remportera pas le titre de champion de Lituanie cette saison. Le Rytas Vilnius a dominé le plus grand club lituanien et remporte donc son septième titre en LKL.

C’est ce mercredi 12 juin, lors du match 4 que le club de la capitale a validé son titre. Après deux victoires lors des deux premiers matchs (88-89, a.p., puis 104-94) et une défaite à Kaunas (91-81) par la suite, Vilnius a réussi à finir le travail à la maison, à la Jeep Arena. Ce fut un match extrêmement serré entre les deux équipes, à l’image du score final (88-87).

L’équipe de Vilnius doit beaucoup à Marcus Foster qui a eu un rôle fondateur dans cette victoire. Sur ce match 4, il a inscrit 33 points avec un excellent 6/7 à 3-points et le panier de la victoire, une prouesse qui offre le septième titre de champion à Vilnius, le premier depuis 2022.

C’est une grande déconvenue pour le Zalgiris Kaunas, club qui a cumulé 12 titres consécutifs depuis la saison 2010-2011. Avec 24 titres nationaux, c’est forcément un échec que de finir une saison sans le titre national. Nommé coach en cours de saison, Andrea Trincheri s’est exprimé sur cette défaite :

« Le Zalgiris a connu une saison très difficile, avec beaucoup de hauts et de bas. Je pense que nous avons fait du très bon travail en deuxième partie de saison, nous avons eu un bilan positif en EuroLeague, nous avons gagné la coupe. C’était difficile, vraiment difficile de garder toutes les pièces ensemble. Nous sommes arrivés en finale en pensant que nous allions gagner, mais lors du troisième match de la demi-finale, nous avons perdu notre leader (Keenan Evans). Cela a été un coup dur, mais je pense que nous aurions dû et aurions pu faire davantage. J’accepterai toutes les critiques, j’ai assez d’expérience. Mais notre organisation doit apprendre à grandir. Il y a eu beaucoup d’erreurs au cours de la saison et si vous ne progressez pas, ce sera très difficile. Il est très difficile de créer une composition d’équipe bonne et stable. Nous devons comprendre toutes les choses qui n’ont pas fonctionné afin de montrer un visage plus fort du Zalgiris. »